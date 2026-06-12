نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ينظم بطولة «فخورين بالإمارات»

ينظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بطولة «فخورين بالإمارات» المفتوحة للشطرنج، في الفترة من الثاني عشر من الشهر الجاري وحتى الرابع عشر منه والمخصصة للاعبين واللاعبات تحت تصنيف 1800 نقطة، بمشاركة أكثر من 170 لاعباً ولاعبة، في إطار استعدادات النادي للاستحقاقات المقبلة على المستويين الخليجي والعربي.



وتقام البطولة بنظام 7 جولات وفق النظام السويسري، فيما يبلغ إجمالي جوائزها المالية 10 آلاف درهم، وسط مشاركة واسعة تعكس الاهتمام المتزايد برياضة الشطرنج في مختلف الفئات السنية.



وتأتي البطولة ضمن خطة النادي الهادفة إلى إعداد وصقل اللاعبات الناشئات، ومنحهن فرصاً أكبر للاحتكاك واكتساب الخبرات التنافسية، بما يسهم في رفع جاهزيتهن الفنية قبل خوض عدد من البطولات المهمة خلال الفترة المقبلة.



ويستهدف النادي من خلال تنظيم البطولة تعزيز مستوى اللاعبات وتأهيلهن للمشاركة في بطولة الإمارات للفئات السنية، وبطولة الخليج، وبطولة العرب، إلى جانب دعم مسيرة التطور الفني للمواهب الواعدة وتوسيع قاعدة الممارسات للعبة.



وتعد البطولة إحدى المبادرات التي يحرص النادي على تنظيمها بشكل مستمر، انسجاماً مع استراتيجيته الرامية إلى إعداد جيل قادر على المنافسة وتمثيل الدولة بصورة مشرفة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.وأكدت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن بطولة «فخورين بالإمارات» تأتي ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى إعداد اللاعبات وصقل مهاراتهن الفنية من خلال توفير فرص تنافسية قوية تسهم في رفع مستوى الجاهزية للاستحقاقات المقبلة.



وقالت: «نحرص على تنظيم بطولات نوعية تمنح اللاعبات فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرات، بما يدعم استعداداتهن لبطولة الإمارات للفئات السنية، وبطولتي الخليج والعرب، ونسعى من خلال هذه البطولة إلى تعزيز الثقة لدى اللاعبات الناشئات وتمكينهن من تطوير قدراتهن التنافسية بما يواكب طموحات النادي في تحقيق المزيد من الإنجازات».