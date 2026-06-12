الإمارات تتأهل لنهائيات بطولة آسيا الكبرى T20 لسيدات الكريكيت

واصلت رياضة الكريكيت الإماراتية حصد الإنجازات، بعدما نجح منتخب الإمارات للسيدات في حجز مقعده رسمياً في نهائيات كأس آسيا للسيدات المقبلة، إثر بلوغه الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا للسيدات «T20» المقامة حالياً في ماليزيا.



وجاء التأهل المستحق بعد مشوار مميز قدمته لاعبات الإمارات في البطولة، حيث تصدر المنتخب مجموعته التي ضمت منتخبات السعودية وسلطنة عُمان والصين والفلبين، محققاً سلسلة من النتائج القوية التي عكست التطور الكبير الذي تشهده اللعبة على مستوى السيدات في الدولة.



واستهل المنتخب مشواره بفوز تاريخي على المنتخب السعودي بفارق 10 ويكيتات، قبل أن يواصل تألقه ويتغلب على منتخب عُمان بفارق 9 ويكيتات، ثم حقق انتصاراً مهماً على المنتخب الصيني بفارق 18 نقطة، ليؤكد أحقيته بصدارة المجموعة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية.



وفي الدور ربع النهائي، واصل منتخب الإمارات عروضه القوية وتمكن من تجاوز منتخب ماليزيا المستضيف بفارق كبير بلغ 52 نقطة، ليضمن رسمياً التأهل إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات، ويضيف إنجازاً جديداً إلى سجل الرياضة الإماراتية.



ويعكس هذا الإنجاز حجم التطور الذي تشهده رياضة الكريكيت في الإمارات، والجهود الكبيرة المبذولة لتطوير قطاع السيدات، بما يسهم في تعزيز حضور الدولة على الساحة القارية والدولية وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.