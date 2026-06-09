«الأولمبياد الخاص» يوقع أكثر من 21 اتفاقية تعاون خلال «الألعاب الإماراتية»

أطلق الأولمبياد الخاص الإماراتي، منصة الشركاء ضمن فعاليات الألعاب الإماراتية 2026 في نسختها الثانية، بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية الوطنية، وقيادات الأندية التخصصية، والمؤسسات التعليمية والصحية، والجهات الداعمة من القطاعات المختلفة، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».



وجددت مجموعة الدار، خلال فعاليات المنصة، شراكتها الاستراتيجية مع الأولمبياد الخاص، تأكيداً على الالتزام المشترك ببناء مجتمعات شاملة يستطيع فيها كل فرد أن يزدهر ويتطور.

وتواصل الدار، بموجب الشراكة المجددة، تقديم الدعم الاستراتيجي والتشغيلي لفريق الأولمبياد الخاص الإماراتي، بما يعزز تقديم البرامج التي تحدث أثراً مستداماً في حياة أصحاب الهمم في الدولة.



وستدعم الدار إطلاق الرياضات الإلكترونية «الألعاب الفايجيتال» لأول مرة تحت مظلة الأولمبياد الخاص الإماراتي، في مبادرة تجمع بين الألعاب الرقمية ومهارات اللياقة البدنية، لفتح مسارات جديدة للمشاركة والتميز الرياضي.



كما تشمل الشراكة رعاية برنامج «هيلث ميسنجر»، الذي يمكّن الرياضيين القادة من أن يصبحوا سفراء للصحة والعافية داخل مجتمعاتهم، ما يوسع نطاق التأثير ويُرسّخ ثقافة الصحة من الداخل.

شهد مراسم التوقيع الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، والشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وطلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، وسلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في مجموعة الدار.



كما وقع الأولمبياد الخاص الإماراتي، اتفاقيات تعاون مع 10 اتحادات رياضية وطنية بحضور رؤسائها وممثليها، هي اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، واتحاد الإمارات لألعاب القوى، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، واتحاد الإمارات للرياضات المائية، واتحاد الإمارات للبولينج، واتحاد الإمارات لكرة القدم، واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، واتحاد الإمارات لكرة السلة، واتحاد الإمارات للدراجات، واتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، في خطوة تكرس دعم الرياضيين من أصحاب الهمم وتطوير المنظومة الرياضية الشاملة، امتداداً لإرث الألعاب العالمية أبوظبي 2019.



وامتدت الشراكات لتشمل الأندية الرياضية التخصصية في أبوظبي، وضمت نادي أبوظبي لألعاب القوى، ونادي أبوظبي للرياضات المائية.

ووقع الأولمبياد، في إطار دعم برامج المدارس الموحدة ومبادرة «مدارس الأبطال الموحدة»، اتفاقيات مع عدد من المؤسسات التعليمية شملت جامعة أبوظبي، ومجمع كليات التقنية العليا، وجمعية مدارس دبي الرياضية، وكلية الإمارات للتعليم المتقدم، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.



وأعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي عن شراكات في مجالات النقل والتأهيل مع أبوظبي للتنقل، وبرنامج مارشال الإماراتي، وشركة روكسس للدراجات، وأخرى مع مؤسسات صحية متخصصة، شملت عيادات أبولونيا وسينرجي للأسنان، ومستشفى هيلث بوينت، وشركة ناف الطبية، بجانب شراكات مع أكاديميات رياضية من القطاع الخاص، ضمت أكاديمية ويلفيت للجمباز، وأكاديمية جام الرياضية، وأكاديمية أثليتيك فوتبول كلَب.



وأكد الدكتور المهندس شريف الشامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، أن ما تشهده المنصة يتخطى حدود التوقيع على وثائق، ليجسد تجديداً لعقد وطني مع أصحاب الهمم، مؤكداً أن الإمارات تسير بثبات نحو مجتمع شامل لا يُقصي أحداً.