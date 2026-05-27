دبا الحصن يُكرّم وصيف الخليج وبطل الإمارات في القوس والسهم

في لفتةٍ تُجسد حرص الإدارات الرياضية على رعاية المواهب والاحتفاء بأصحاب الإنجازات، كرّم الدكتور محمد أحمد المطوع، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، لاعب فريق القوس والسهم بالنادي البطل سعيد طمروق، تقديراً لمستوياته اللافتة وإنجازاته الاستثنائية التي سطرها خلال الموسم الرياضي الحالي على الصعيدين المحلي والإقليمي.



وجاء هذا الاحتفاء مستحقاً بعد سلسلة من النجاحات الباهرة التي حققها الظهوري، وفي مقدمتها انتزاعه للمركز الثاني والميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية الخليجية الرابعة التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة، والمنعقدة في ديسمبر من العام الماضي 2025، إلى جانب تسيّده الصدارة محلياً بتحقيق المركز الأول في دوري الإمارات للقوس والسهم، ليؤكد بذلك علو كعبه وحضوره القوي كأحد أبرز رماة الأسهم في المنطقة.



وخلال مراسم التكريم، أشاد الدكتور محمد أحمد المطوع بالعطاء الكبير والجهد السخي الذي يقدمه اللاعب، مثمناً التزامه اللامحدود الذي أسهم بشكل مباشر في رفع راية نادي دبا الحصن عالياً في المحافل الرياضية الكبرى، متمنياً له مواصلة حصد الذهب في الاستحقاقات المقبلة.



شهدت الاحتفالية حضور عبدالله الوتري، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين بالنادي، بالإضافة إلى مدرب البطل عصام نشأت؛ حيث عبّرا عن بالغ فخرهما بالنتائج المشرفة التي حققها الظهوري، مؤكدين أن هذا التميز يعكس حجم العمل المنظم والتطوير المستمر الذي تشهده منظومة الألعاب الفردية وفريق القوس والسهم داخل أروقة الحصن الدباوي.