Al Bayan
الفجيرة تستضيف كأس غرب آسيا للقوس والسهم

البيان

أعلن اتحاد غرب آسيا للقوس والسهم إقامة منافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس غرب آسيا 2026، في الفجيرة بمشاركة واسعة من منتخبات المنطقة، خلال الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر المقبل


وقال عبدالرحمن إبراهيم الشدوخي، الأمين العام للاتحاد، إن البطولة ستشهد مشاركة فئات تحت 18 و21 عاماً وفئة المتقدمين، في منافسات القوسين المحدب والمركب للرجال والسيدات.
وأضاف أن إقامة البطولة في إطار استراتيجية الدعم والتأهيل للاعبي منتخبات غرب آسيا لجميع الفئات العمرية، بجانب إعداد المنتخبات للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة كأس آسيا بمحافظة السليمانية العراقية، خلال الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر، والارتقاء بالمستويات الفنية للعبة على جميع المستويات.