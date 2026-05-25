5 كؤوس و40 ميدالية لسباحي «الذيد» في بطولة الشارقة

احتفت إدارة نادي الذيد الرياضي بتكريم فريق السباحة بالنادي، تقديراً لإنجازه المميز والمشرف الذي حققه في بطولة مجلس الشارقة للسباحة، حيث نجح أبطال النادي في تأكيد حضورهم القوي في المنافسات الرياضية، بانتزاع خمس كؤوس، وأكثر من 40 ميدالية ملونة، وجاء هذا الاحتفاء بحضور سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، والأستاذ مهير عبيد الخيال الطنيجي المدير التنفيذي للنادي، والدكتور زكي يحيى عبد الله السكرتير التنفيذي، إلى جانب لاعبي فريق السباحة وأعضاء الجهازين الفني والإداري.



وشهد ختام الحفل مراسم تكريم متميزة، قام خلالها رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بتكريم أبطال فريق السباحة، الذين اعتلوا منصات التتويج بجدارة، وفي مقدمهم السباح محمد بن هادف هويدن، الذي نال كأس المركز الأول، كأفضل سباح في فئة 15–16 سنة، والسباح علي سالم راشد سيف الشاوي الغفلي، الذي حصد ثلاث ميداليات ذهبية، وتُوج بكأس المركز الأول، كأفضل سباح في فئة 11–12 سنة، بالإضافة إلى السباح عبيد سعيد عبيد، الذي نال كأس أفضل سباح لفئة 10 سنوات، والسباح محمد الكتبي، الذي أحرز بدوره ثلاث ميداليات ذهبية، وتُوج بكأس المركز الأول، كأفضل سباح في فئته العمرية.



وامتدت مظلة التكريم لتشمل الكوادر الفنية والإدارية التي وقفت وراء هذا التميز، حيث جرى تكريم الكابتن خالد المرشدي مدرب فريق السباحة بنادي الذيد، إلى جانب عمر النداس إداري السباحة، وزيد حمود، وذلك تقديراً لجهودهم الكبيرة، ودورهم الفاعل في صناعة هذا الإنجاز، وتطوير مستويات اللاعبين.



من جانبه، أشاد سالم محمد بن هويدن الكتبي بالمستويات الرفيعة التي قدمها الفريق في البطولة، مثمناً العطاء المخلص للجهازين الفني والإداري، وعزيمة السباحين، معرباً عن تمنياته للجميع بمواصلة مسيرة التألق، وحصد المزيد من الألقاب والبطولات خلال الاستحقاقات المقبلة، لرفع اسم النادي عالياً.