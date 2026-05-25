خليفة البلوشي يتوج بكأس دولية عبدالعزيز بلحيف للشطرنج

تُوّج خليفة عيسى البلوشي بكأس بطولة عبدالعزيز بلحيف الدولية للشطرنج الكلاسيكي في نسختها الأولى، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار 3 أيام، بمشاركة 240 لاعباً ولاعبة يمثلون 13 دولة، تخليداً لذكرى المغفور له عبدالعزيز بلحيف النعيمي أحد أبرز أقطاب اللعبة.



ونجح البلوشي في تصدر الفئة الأولى المخصصة لأصحاب التصنيفات الدولية 1700 نقطة وما فوق، بعدما حصد 6 نقاط من 7 جولات، ليتوج بكأس البطولة والميدالية الذهبية، فيما جاء الفلبيني ديماروكوت فرانسيس إروين في المركز الثاني برصيد 5.5 نقاط ونال الميدالية الفضية، بينما حل محمد شايان ثالثاً برصيد 5 نقاط ونال الميدالية البرونزية، متساوياً مع الهندي نوكالا نيخيل سريرام، وزايد سلطان الطاهر، والفلبيني ماركوس مارفن، وراشد حسين الحمادي.



وفي منافسات الفئة الثانية المخصصة لأصحاب التصنيفات 1699 نقطة وأقل، تصدر علي أحمد الترتيب العام برصيد 8 نقاط من 9 جولات، فيما جاء الطاجيكستاني رستموف فرداوس ثانياً برصيد 7.5 نقاط، متساوياً مع 3 لاعبين من الهند، هم براناف ثيروباثي صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، وجادون إيفان رابعاً، وأديتي آرون خامساً، فيما شهدت البطولة منافسة قوية وتقارباً كبيراً في النتائج بين المشاركين.



وشهد اليوم الختامي وتتويج الفائزين حضور عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ووهيب الزرعوني عضو مجلس إدارة النادي ومحمد عبدالله بلحيف، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية.

وأكد عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس النادي أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً في نسختها الأولى، سواء على مستوى المشاركة الدولية أو المستوى الفني، مشيراً إلى أن الحدث جاء وفاءً وعرفاناً بإسهامات الراحل عبدالعزيز بلحيف النعيمي في خدمة الشطرنج الإماراتي.



وأضاف: نفخر بالإقبال الكبير الذي شهدته البطولة، وبالمستويات المميزة التي قدمها اللاعبون، ونتطلع إلى أن تصبح البطولة محطة سنوية بارزة على أجندة الشطرنج في الدولة والمنطقة.

وتابع: حرص نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على تنظيم البطولة وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، بما يعكس مكانة إمارة الشارقة في دعم الرياضات الذهنية ورعاية المواهب، كما أن المشاركة الواسعة من مختلف الجنسيات منحت المنافسات قوة كبيرة وأسهمت في تحقيق أهداف البطولة الفنية والمجتمعية.



وأشار النعيمي إلى أن النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى يمثل دافعاً كبيراً لمواصلة تطوير البطولة خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن النادي يسعى إلى استقطاب المزيد من اللاعبين الدوليين ورفع مستوى المنافسة، بما يعزز مكانة البطولة على خريطة الشطرنج الإقليمية والدولية.