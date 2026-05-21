«القوس والسهم» و«البادل تنس» تتوّجان بالذهب في الألعاب الخليجية بالدوحة

حقق منتخب الإمارات للقوس والسهم إنجازاً مميزاً في دورة الألعاب الخليجية الرابعة – الدوحة 2026، التي تختتم غداً الجمعة، بعدما أضاف 9 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية، حيث كان اللاعب شهاب الساعدي قد افتتح حصاد القوس والسهم أمس بحصوله على الميدالية البرونزية فئة الفردي للقوس المركب.



جاءت الذهبية الأولى عبر منتخب القوس المركب فرق سيدات المكوّن من جمانة النجار وآمنة العوضي وميثا النعيمي، فيما أحرزت آمنة العوضي ذهبية فئة القوس المركب سيدات، وأضاف عمر آل علي الذهبية الثالثة في منافسات القوس المحدب رجال.



وفي منافسات الفرق، حقق منتخب القوس المركب رجال المكوّن من يوسف الحوسني وسلطان المنهالي وشهاب أحمد الميدالية الفضية، كما أحرز منتخب القوس المحدب رجال الذي ضم سعيد الظهوري وعمر آل علي وعبدالله الكتبي فضية المنافسات، فيما نال منتخب القوس المحدب سيدات المكوّن من حصة العوضي وفاطمة البلوشي ومريم الصايغ الميدالية الفضية.



وأضاف الثنائي جمانة النجار وشهاب أحمد فضية القوس المركب فرق مختلط، إلى جانب فضية جمانة النجار في منافسات القوس المركب سيدات. أما البرونزية، فجاءت عبر الثنائي عمر آل علي وحصة العوضي في منافسات القوس المحدب فرق مختلط.



كما توج منتخب الإمارات - رجال للبادل تنس بالميدالية الذهبية، فيما أحرز منتخب السيدات الميدالية البرونزية بمنافسات الفرق في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد الرياضة الإماراتية في المحفل الخليجي ويؤكد تميز رياضة البادل تنس على مستوى المنتخبات الوطنية. بهذه النتائج، ارتفع رصيد الإمارات في دورة الألعاب الخليجية الرابعة إلى 61 ميدالية، بواقع 13 ذهبية و19 فضية و29 برونزية.



وأكد فارس الجناحي لاعب منتخبنا الوطني للبادل تنس، أهمية هذا الإنجاز الكبير الذي برهن خلاله اللاعبون على قوة العزيمة والإرادة نحو تمثيل الوطن ورفع رايته في المحافل الرياضية عن طريق العمل بروح الفريق الواحد والتعاون بين جميع أعضاء المنتخب من مدربين وإداريين ولاعبين، الأمر الذي أسفر عن هذا النجاح الباهر.



وأضاف: أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة الأولمبية الإماراتية، وإلى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل على الدعم والاهتمام المتابعة وإتاحة الفرصة دائماً للتواجد ضمن الأحداث الكبرى والمنافسة على المراكز الأولى وهو ما نضعه أمامنا في كل محفل.



من جانبها، عبّرت فاطمة شهدور لاعبة منتخبنا الوطني للبادل تنس عن سعادتها بتحقيق الميدالية البرونزية مع زميلاتها ورفع علم الإمارات على منصة التتويج، وأضافت: منتخب السيدات قدم عروضاً قوية ومستويات مشرفة على مدار المباريات للمنافسة على الميداليات الملونة، وهو ما تحقق بالفعل بالحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية والقادم سيكون أفضل في المحافل المقبلة سعياً للتتويج بالميدالية الذهبية وعزف السلام الوطني لدولة الإمارات أمام جميع الوفود المشاركة.



وأعربت اللاعبة آمنة العوضي عن سعادتها الكبيرة بتحقيق ذهبيتين في منافسات القوس والسهم ضمن دورة الألعاب الخليجية الرابعة – الدوحة 2026، مؤكدة أن هذا الإنجاز يحمل قيمة معنوية كبيرة بالنسبة لها، لكونه تحقق باسم دولة الإمارات وفي محفل رياضي خليجي مهم.



وقالت آمنة العوضي: الحمد لله على هذا الإنجاز، الفوز بذهبيتين يعني لي الكثير، لأنني لم أمثل نفسي فقط، بل مثلت دولة الإمارات بكل فخر. الوقوف على منصة التتويج ورؤية علم الإمارات مرفوعاً لحظة لا توصف، وتشعرني بأن كل الجهد والتدريبات والتحديات التي مررنا بها كانت تستحق.



من جانبه، أكد اللاعب عمر آل علي أن الإنجاز الذي حققه في منافسات القوس والسهم جاء ثمرة دعم متواصل من القيادة الرشيدة والجهات الرياضية المختلفة، معرباً عن اعتزازه برفع علم الإمارات على منصات التتويج الخليجية.



وقال: أهدي هذا الإنجاز إلى وطني الغالي، وإلى كل من دعمني وساندني خلال مسيرتي الرياضية، الحمدلله على التوفيق بتحقيق ذهبية الفردي في القوس الأولمبي، إلى جانب فضية الفرق وبرونزية الفرق المختلط ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية في الدوحة.



وأضاف: هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق بعد فضل الله إلا بدعم القيادة الرشيدة، واتحاد اللعبة، والجهاز الفني، ونادي الحرس الأميري، وزملائي وعائلتي الذين كانوا دائماً مصدر دعم وتحفيز بالنسبة لي.