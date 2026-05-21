منتخب ناشئات الإمارات للكريكيت يشارك في كأس آسيا بماليزيا

أعلن مجلس الإمارات للكريكيت مشاركة منتخب الإمارات للناشئات في بطولة كأس آسيا للكريكيت، التي تستضيفها ماليزيا خلال الفترة من 3 إلى 13 يونيو المقبل، بمشاركة 18 منتخباً آسيوياً.

وأوقعت قرعة البطولة منتخب الإمارات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الصين، وسلطنة عُمان، والفلبين، والمملكة العربية السعودية.

وتُعد البطولة محطة تأهيلية مهمة نحو نهائيات كأس آسيا المقبلة للسيدات، إذ تتأهل أربعة منتخبات إلى الدور نصف النهائي، لمواصلة المنافسة على اللقب القاري.



ويستهل منتخب الإمارات مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب السعودي، ثم يلتقي منتخب سلطنة عُمان، قبل أن يواجه الصين والفلبين، وذلك ضمن سعيه للتأهل إلى الأدوار النهائية والمنافسة على اللقب في المباراة الختامية المقررة يوم 13 يونيو المقبل.

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد اختار تشكيلة مميزة تضم عدداً من اللاعبات الواعدات، بقيادة اللاعبة صاحبة الخبرة أيشا أوزا، أملاً في تحقيق نتائج إيجابية وتقديم مستوى مشرف يعكس تطور رياضة الكريكيت النسائية في دولة الإمارات.