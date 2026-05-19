معهد الشارقة للعلوم القضائية يستعرض دور القضاء في حماية المجتمع الرياضي

نظم معهد الشارقة للعلوم القضائية بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وقناة الشارقة الرياضية، اليوم، جلسة حوارية بعنوان «العدالة الرياضية في المستطيل الأخضر» تزامناً مع اليوم العالمي لكرة القدم، وذلك في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بحضور نخبة من القضاة والقانونيين والمتخصصين والمهتمين بالشأن الرياضي.



حضر الجلسة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي الدكتور عمر الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، ومحمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، والقاضي شما السلمان، مدير معهد الشارقة للعلوم القضائية، إلى جانب عدد من القضاة والمسؤولين والمختصين بالشأن القانوني والرياضي.



وتناولت الجلسة، التي شارك بها القاضي الدكتور أحمد النقبي والمستشار الدكتور عمر حسن بن حنيفة والمحامي محمد الحمادي واللاعب محمد فوزي، المسؤولية القانونية في المجال الرياضي وحدودها التشريعية والعقود الاحترافية بين الحقوق والالتزامات، ودور القضاء في حماية المجتمع الرياضي، إضافة إلى أبرز الإشكالات القانونية المرتبطة بالاحتراف والتحديات التي تواجه اللاعبين والممارسات التي قد تؤثر على مسيرتهم المهنية.