كاكو «العين» يُهدي خالد عيسى ساعة حصرية نادرة

في لفتة تعكس عمق الروابط الروحية والزمالة داخل قلعة الزعيم، احتفل النجم الباراغوياني أليخاندرو روميرو كاكو صانع ألعاب نادي العين، بالإنجاز التاريخي الذي حققه حارس المرمى المخضرم خالد عيسى، بعد نجاحه في الوصول إلى الرقم 100 في الحفاظ على نظافة شباكه «كلين شيت» خلال مسيرته الكروية الحافلة.



وقدم كاكو لزميله حامي العرين العيناوي هدية استثنائية تمثلت في ساعة يد فاخرة وحصرية، وهي إصدار محدود للغاية صُنع منه 100 قطعة فقط حول العالم، لتتطابق رمزية الهدية مع عدد المباريات التاريخية التي حافظ فيها عيسى على شباكه بيضاء



وحظيت هذه المبادرة الأخوية بتفاعل واسع وصخب إيجابي كبير من الجماهير العيناوية عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث عبّر عشاق الزعيم عن فخرهم الشديد بالقائد خالد عيسى وتاريخه المرصع بالإنجازات، مشيدين في الوقت ذاته ببادرة كاكو التي تعكس الأجواء العائلية والترابط القوي بين نجوم الفريق، وهي الروح التي طالما قادت العين لمنصات التتويج.