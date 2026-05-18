العين يحقق لقب دوري تحت 16 سنة «أ»

حقق فريق العين لقب مسابقة دوري تحت 16 سنة «أ» مع ختام الجولة 28 والأخيرة للمسابقة، رغم خسارته أمام فريق الوصل بثلاثة أهداف دون رد في مباراتهما التي جرت يوم أمس على الملعب الفرعي «1» بنادي الوصل.

واختتم نادي العين المسابقة متصدراً جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، يليه ناديا الوحدة «ثانياً» والإمارات «ثالثاً» ولكل منهما 55 نقطة.

شهد المباراة عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، وعقب نهايتها قام بتتويج اللاعبين والجهازين الفني والإداري للعين بالميداليات الذهبية ودرع مسابقة دوري تحت 16 سنة «أ».