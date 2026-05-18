فريق النصر يتوج بدرع دوري تحت 11 سنة «ب»

تُوج فريق نادي النصر بدرع مسابقة دوري تحت 11 سنة «ب» بعد فوزه على فريق نادي شباب الأهلي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت أمس على الملعب الفرعي «6» بنادي النصر، ضمن الجولة 28 من المسابقة.

سجل أهداف النصر، محمد توفيق، ومحمد عارف، ومحمد أحمد، وماركو لويس، بينما سجل هدف شباب الأهلي، عبدالرحمن عادل.

وقام فهد علي الكسار، عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة بتسليم الميداليات الذهبية للاعبي وأعضاء الجهازين الفني والإداري لفريق النصر وتتويجهم بدرع المسابقة.