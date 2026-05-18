إنجلترا تستعين بخبراء نوم للاعبيها في المونديال

يستعد نجوم منتخب إنجلترا لخوض كأس العالم 2026 بطريقة غير معتادة، بعدما قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، توفير أغطية أسرة ووسائد خاصة للاعبين خلال إقامتهم في الولايات المتحدة، بهدف ضمان أفضل جودة نوم ممكنة أثناء البطولة.

وجاء القرار بعد شكاوى متكررة من نزلاء الفندق الذي سيقيم فيه المنتخب بمدينة كانساس، والذين انتقدوا صلابة الأسرة والوسائد، إضافة إلى ضعف العزل الصوتي داخل الغرف.



وسيصل لاعبو المنتخب الإنجليزي، بقيادة هاري كين، إلى معسكرهم في فندق «إن آت ميدوبروك»، مزودين بما يعرف بـ«مجموعات النوم» الخاصة، والتي تتضمن أغطية مراتب إسفنجية خفيفة لتقليل قساوة الأسرة، ووسائد تبريد مصنوعة بتقنية الجل للمساعدة على تنظيم حرارة الجسم في ظل الأجواء الحارة والرطبة المتوقعة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



كما سيتم تصميم الوسائد والمراتب وفقاً لوزن كل لاعب وطريقة نومه، فيما شجع الجهاز الفني اللاعبين على إحضار بطانياتهم الخاصة لمنحهم شعوراً مألوفاً شبيهاً بأجواء المنزل.

واستعان المدرب الألماني توماس توخيل بخبراء نوم من المعهد الرياضي البريطاني بالتعاون مع الاتحاد الإنجليزي، من أجل تحسين جودة الراحة والاستشفاء بين المباريات، خاصة مع إقامة بعض اللقاءات في أوقات متأخرة ليلاً.



وتشمل تجهيزات النوم أيضاً أقنعة عين خاصة تمنع الضوء من دون الضغط على الجفون، إضافة إلى سدادات أذن متطورة لعزل الضوضاء الخارجية، مع وضع صور عائلية داخل الغرف لخلق أجواء مريحة للاعبين.

وكانت تقييمات نزلاء الفندق عبر الإنترنت قد أثارت جدلاً واسعاً، بعدما وصف بعضهم الأسرة بأنها «صلبة كالصخر»، فيما اشتكى آخرون من ضعف العزل الصوتي إلى درجة سماع الأصوات القادمة من الغرف المجاورة بوضوح.



وكتب أحد النزلاء في تقييمه: «الوسائد مسطحة وقاسية للغاية»، بينما قالت نزيلة أخرى إنها اضطرت لزيارة أخصائي علاج للعمود الفقري بعد النوم على أسرة الفندق.

كما تحدث بعض الضيوف عن معاناتهم مع الضوضاء داخل الفندق، بسبب رقة الجدران وضعف العزل بين الغرف، الأمر الذي دفع إدارة الفندق سابقاً إلى الاعتذار والتأكيد أن تصميم المبنى يتجاوز معايير العزل المعتادة.



وسيخوض منتخب إنجلترا مباراته الافتتاحية في كأس العالم أمام كرواتيا بمدينة دالاس يوم 17 يونيو المقبل، فيما اختار الإقامة في كانساس لتقليل ساعات السفر بين المباريات.

ويشرف الدكتور لوك غوبتا، كبير علماء النوم ومستشار علم وظائف الأعضاء، على برنامج الاستشفاء الخاص بالمنتخب، حيث ينصح اللاعبين بالتعامل بهدوء مع صعوبة النوم بعد المباريات الليلية، والحصول على قيلولات قصيرة خلال النهار لتعويض الإرهاق.



وأكد نيك ليتلهايلز، مدرب النوم السابق لمنتخب إنجلترا، أن النوم أصبح عاملاً أساسياً في كرة القدم الحديثة، قائلاً: «كل شيء اليوم يتعلق بتحقيق أفضل هامش أداء ممكن، والنوم عنصر بالغ الأهمية».

وكان المنتخب الإنجليزي قد استخدم تجهيزات مشابهة في كأس العالم 2018 بروسيا، عندما تم تركيب ستائر معتمة داخل الفندق بسبب ساعات النهار الطويلة، كما استعان الفريق بأدوات نوم خاصة خلال بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا.