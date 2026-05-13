هيئة زايد لأصحاب الهمم.. مبادرة «شجع فريقك بروح رياضية» تنتج أوشحة ناديي العين والجزيرة بأيدي منتسبيها

تواصل هيئة زايد لأصحاب الهمم تنفيذ مبادرتها المجتمعية «شجع فريقك بروح رياضية.. واستمتع بالمنافسة»، تزامناً مع المباراة المرتقبة بين نادي العين ونادي الجزيرة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، المقرر إقامته يوم الجمعة 22 مايو على إستاد محمد بن زايد في أبوظبي.



وتأتي هذه المبادرة في إطار استدامة المبادرات الوطنية التي أطلقتها الهيئة خلال السنوات الماضية لتعزيز ثقافة التشجيع الحضاري وترسيخ قيم الروح الرياضية ونبذ التعصب الرياضي، بما يسهم في نشر الوعي بأهمية التشجيع المسؤول، ويعكس الصورة الحضارية للرياضة الإماراتية، إلى جانب إبراز دور أصحاب الهمم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف المناسبات الوطنية والرياضية والمجتمعية.



وتضمنت المبادرة إنتاج أوشحة رياضية خاصة بناديي العين والجزيرة، صُنعت بأيدي منتسبي الهيئة من أصحاب الهمم داخل ورش التأهيل المهني تحت العلامة التجارية «النحلة»، وبجودة تعكس مهاراتهم وقدراتهم المهنية، وذلك تحت شعار «شجع بروح رياضية.. وادعم أصحاب الهمم».



كما بثّت الهيئة فيلماً توعوياً بمشاركة منتسبيها من أصحاب الهمم، تضمّن رسائل مباشرة إلى جماهير الفريقين تدعو إلى التشجيع الحضاري، والابتعاد عن المشاحنات والتعصب، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكيد على أن الرياضة مساحة للمحبة والتنافس الشريف.



وأكدت الهيئة أن مبادرة «شجع فريقك بروح رياضية» تُعد إحدى المبادرات المجتمعية المستدامة التي تواصل الهيئة تنفيذها في مختلف البطولات والمناسبات الرياضية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالروح الرياضية والتشجيع الإيجابي، مشيرة إلى أنها أنتجت خلال السنوات الماضية آلاف الأوشحة الرياضية لعدد من الأندية المحلية والعربية، من بينها العين والوحدة والجزيرة والوصل والأهلي والزمالك المصري، ضمن برامج التأهيل المهني لأصحاب الهمم.