أكاديمية IFBB بدبي تختم دورة علم الحركة الأساسي لمدربي اللياقة البدنية

اختُتمت بنجاح كبير دورة علم الحركة الأساسي لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام، التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالخليج العربي ومقرها دبي، على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، بصالة أيه بي فتنس بدبي، والتي حاضر فيها الدكتور وليد عبدالكريم المدير العام للأكاديمية، بمشاركة كبيرة من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة، وحضور العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، كما تم الإعلان خلالها عن دورة مدرب اللياقة البدنية في كرة القدم والمقرر تنظيمها خلال المرحلة المقبلة.



واشتملت الدورة على الطرق العلمية لأداء تدريبات المقاومة، معرفة كيفية أداء التمارين بكل مراحلها بالطرق العلمية المعتمدة من الاتحاد الدولي، التشريح العضلي وكيفية استهداف كل جزء من العضلة من خلال التمارين، شرح جميع التمارين الأساسية لكل عضلات الجسم، معرفة المسميات العلمية للأجهزة والتمارين، كيفية عمل التقييم والاستبيان البدني.



بدوره، أوضح الدكتور وليد عبدالكريم المحاضر الدولي مدير عام الأكاديمية، أن التركيز بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، كان بشكل كبير على دورات البرامج ذات الأهمية في حياة الرياضيين بشكل عام ولاعب بناء الأجسام بشكل خاص، مشيداً بحجم الإقبال الذي شهدته الدورة، موضحاً أن هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصوة تضمن تحقيق هذا الأمر، وإحراز تقدماً في المجال الرياضي,

وأوضح مدير عام الأكاديمية أن محاور الدورة شهدت التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في طرق علم الحركة خلال الفترة الأخيرة، متمنياً أن يستفيد جميع المدربين والمدربات بما تناولته الدورة.



كما ثمن حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط على المشاركة في دورات الأكاديمية والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام في أكثر من 203 دول على مستوى العالم.