منتخب الوطني للناشئين يتعثر في كأس آسيا أمام اليمن

خسر منتخبنا الوطني أمام منتخب اليمن بنتيجة 2-3، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026، المقامة في السعودية. وأحرز هدفي منتخبنا حسين يوسف علي وعبد الله عوض المري في الدقيقتين 25 و62، وسجل أهداف اليمن كل من علي المغدي في الدقيقة 49، وسيلان بشير من ضربة جزاء في الدقيقة 53، ومحمد صادق في الدقيقة 85.



وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حقق منتخب كوريا الجنوبية فوزاً كبيراً على فيتنام بنتيجة 4-1، ليعزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لكل من فيتنام واليمن، ونقطة واحدة للإمارات.



وجاءت بداية المباراة متوازنة، مع أفضلية نسبية لليمن الذي هدد مرمى الإمارات عبر سيلان بشير بتسديدة من خارج المنطقة مرت بمحاذاة القائم، قبل أن تفرض الإمارات أفضليتها وتفتتح التسجيل في الدقيقة 25 عن طريق حسين يوسف علي، بعد تمريرة من عيسى البلوشي وتسديدة قوية سكنت سقف الشباك، وحاول المنتخب اليمني العودة قبل نهاية الشوط الأول دون أن ينجح في تشكيل خطورة حقيقية، لينتهي النصف الأول بتقدم الإمارات بهدف دون رد.



ومع بداية الشوط الثاني، تغير المشهد سريعاً، حيث أدرك اليمن التعادل في الدقيقة 49 عبر علي المغدي برأسية قوية بعد ركلة ركنية، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد أربع دقائق فقط من ركلة جزاء نفذها سيلان بشير بنجاح.



ورد المنتخب الإماراتي بقوة، ونجح في إدراك التعادل عند الدقيقة 62 عبر عبد الله عوض المري برأسية متقنة، ليشتعل اللقاء في الدقائق الأخيرة وسط محاولات متبادلة من الطرفين، وفي الدقيقة 85، خطف محمد صادق هدف الفوز لليمن بعدما تابع عرضية أحمد الجليدي بتسديدة قوية استقرت في الزاوية السفلية، مانحاً منتخب بلاده انتصاراً ثميناً أعاد إليه حظوظ التأهل.



وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات يوم الأربعاء، حيث يلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع اليمن، وفيتنام مع الإمارات، في مواجهات حاسمة لتحديد بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي، الذي يمنح المتأهلين أيضاً فرصة تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في قطر أواخر العام الجاري.