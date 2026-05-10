هاري كين يهدر ركلة جزاء لأول مرة في الدوري الألماني

انكسرت سلسلة أهداف هاري كين نجم بايرن ميونخ من ضربات الجزاء بعدما أهدر ركلة جزاء بعد 24 محاولة متتالية ناجحة، بينما عاد لايبزج للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وانكسرت سلسلة كين في التسجيل من ضربات الجزاء بعدما أهدر ركلة جزاء في مباراة فولفسبورج، أمس السبت، في الدوري الألماني، وذلك بعدما تعرض زميله مايكل أوليسيه لعرقلة من كونستانتينوس كوليراكيس مدافع فولفسبورج والنتيجة تشير للتعادل السلبي. وتأثر كين بانزلاقه قبل تسديد ركلة الجزاء، حيث مرت الكرة بجوار القائم الأيمن.



وفاز بايرن بصعوبة بنتيجة 1 / صفر في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم، وسجل أوليسيه الهدف الوحيد بتسديدة رائعة بينما ارتدت تسديدة أخرى من ماتياس سفانبيرج لاعب فولفسبورج من العارضة في الدقيقة 89.



ولم يسبق أن أهدر كين أي ركلة جزاء في الدوري الألماني منذ انضمامه لبايرن ميونخ في صيف 2023، علماً بأنه سجل 10 أهداف هذا الموسم من أصل 24 ركلة جزاء سددها طوال مسيرته مع البافاري.



في المقابل، أهدر النجم الإنجليزي ثلاث ركلات جزاء مع بايرن هذا الموسم أولاها تصدٍّ من فلوريان ستريتزل، حارس مرمى فريق فيهن فيسبادن من الدرجة الثالثة، في بطولة كأس ألمانيا، بخلاف ركلة أخرى ضائعة في مباراة سانت جيلواز البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.