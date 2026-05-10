مبابي يغيب عن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

غاب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو المرتقب، اليوم الأحد، في الدوري الإسباني لكرة القدم، في مباراة قد تتيح للعملاق الكاتالوني حسم اللقب في حال التعادل.

ويأتي غياب المهاجم الفرنسي في ظل تعافيه من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، رغم مشاركته في التدريبات الجماعية الجمعة، إلا أنه لم يظهر ضمن القائمة التي أعلنها النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويواصل مبابي عملية التأهيل، وذلك قبل شهر واحد من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك «11 يونيو - يوليو 2026»، في وقت يعيش فيه موسمه الثاني مع النادي الملكي حالة من التباين، إذ قدّم أرقاماً فردية مميزة بتسجيله 41 هدفاً في 41 مباراة، لكنه لم ينجح في التتويج بأي لقب كبير.



في المقابل، تواجد زميله ومواطنه أوريليان تشواميني ضمن قائمة الفريق، رغم العقوبة المالية التي فرضها عليه النادي بقيمة 500 ألف يورو، على خلفية شجار عنيف مع زميله الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي تعرّض بدوره لعقوبة وإراحة قسرية بسبب إصابة في الرأس.



وقد يُعيد غياب مبابي عن الكلاسيكو فتح باب الانتقادات في إسبانيا بشأن التزامه داخل فريق العاصمة وسلوكه الذي وُصف أحياناً بـ«الفردي».

وكان لاعب باريس سان جرمان وموناكو السابق قد تعرّض لانتقادات لاذعة أخيراً بسبب سفره إلى سردينيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، في الوقت الذي كان فيه زملاؤه يخوضون مباراة في الدوري أمام إسبانيول.

كما أثار ظهوره مبتسماً أثناء مغادرته مركز التدريبات الخميس، بعد الشجار بين تشواميني وفالفيردي، موجة من الجدل، دفعت مدربه ألفارو أربيلوا إلى الدفاع عنه مجدداً.