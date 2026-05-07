«أكاديمية IFBB دبي»: قواتنا المسلّحة نموذج يحتذى في الكفاءة والجاهزيّة

رفع مجلس إدارة أكاديمية اللياقة البدنية وبناء الأجسام IFBB بدبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية في السادس من مايو 1976 والتي تمثّل محطة تاريخية وفارقة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، جسدت رؤية ثاقبة وحكيمة للآباء المؤسسين في بناء درع وطنية حصينة تحمي الاتحاد وتصون إنجازاته ومكتسباته في شتّى الميادين.

وثمّن العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، والدكتور وليد عبدالكريم، مدير عام الأكاديمية، دور قواتنا المسلحة التي أضحت خلال خمسين عاماً نموذجاً يحتذى في الكفاءة والجاهزيّة، وأثبتت ذلك بجدارة وجسارة خلال العدوان الإيراني الأخير على الدولة، حيث تصدّت بكل حزم وعزم لتلك الاعتداءات الغاشمة، كما أكدت قدرتها العالية على حماية الوطن، ورسّخت مكانتها درعاً حصينة وسنداً قويّاً، تؤدي واجبها الوطني بكل عزيمة وشرف واقتدار.

على جانب آخر، نظمت أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي، 4 دورات متنوعة خلال شهر أبريل الماضي، بالتنسيق المسبق ووفقاً لرؤية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام بإسبانيا، وانطلقت أولى الدورات خلال الفترة من 10 - 11 أبريل الماضي «زووم»، تحت مسمى دورة المستوى الأول لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام، وخلال الفترة من 17 - 18 أبريل الماضي «زووم»، أقيمت الدورة الثانية دورة التغذية الأساسية لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام وثالثة الدورات، كما نظمت خلال الفترة من 25 - 26 أبريل الماضي «حضوري»، دورة المستوى الرابع لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام، وضمت عدة محاور منها: التقنيات الأساسية للتنفس واسترخاء العضلات، وتدريبات القلب والأوعية الدموية، الاستبيانات والتقييم البدني، مبادئ التدريب بالأثقال للمتقدمين، مكونات الحمل التدريبي، وذلك على مدى يومين «حضوري» بدبي- أدرينالين جيم، بإشراف المحاضر الدولي الدكتور وليد عبدالكريم، والمحاضرة الدولية العنود السقاف، وأخصائي العلاج الطبيعي مؤمن عاطف.