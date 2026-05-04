جامعة كينيدي تمنح عبدالله أحمد فرج الدكتوراه الفخرية في الإعلام والتسويق الاستراتيجي

مُنح عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، شهادة الدكتوراه الفخرية في إدارة الإعلام والتسويق الاستراتيجي من جامعة كينيدي، وذلك تقديراً لمسيرته المهنية المتميزة وإسهاماته البارزة في تطوير منظومة الإعلام والتسويق، وتعزيز حضور الرياضات التراثية خاصة رياضة سباقات الهجن على المستويين المحلي والدولي.



ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود عبدالله فرج في قيادة المبادرات الإعلامية والتسويقية المبتكرة، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة سباقات الهجن كمنصة ثقافية وسياحية تعكس أصالة التراث الإماراتي، إلى جانب دوره في بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع جهات محلية ودولية.



وأكد عبدالله أحمد فرج أن هذا التقدير يمثل حافزاً لمواصلة العمل والابتكار، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة دعم القيادة الرشيدة، والتعاون المثمر مع فريق العمل والشركاء، الذين كان لهم الدور الأساسي في تحقيق هذه النجاحات.



وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الجهود لتعزيز التكامل بين الإعلام والتسويق، وتقديم مبادرات نوعية تسهم في رفع مستوى التنافسية والتميز، بما يتماشى مع رؤية دبي في دعم الابتكار والحفاظ على الموروث الثقافي.



ويُعد هذا التكريم إضافة جديدة إلى سجل الإنجازات التي حققها فرج، في مسيرة مهنية حافلة بالنجاحات والجوائز، تؤكد مكانته كأحد القيادات المؤثرة في مجال الإعلام والتسويق الرياضي على مستوى المنطقة.