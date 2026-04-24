«الاقتصاد» توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد كرة السلة لحماية حقوق الملكية الفكرية بالمجال الرياضي



نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع وزارة الرياضة، ومركز الإمارات للعلوم والطب الرياضي، فعالية رياضية مشتركة بهدف تعزيز الوعي بدور الملكية الفكرية والابتكار في تنمية الرياضة الوطنية، وذلك في إطار مبادرة «IP Sport» التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع وزارة الرياضة تحت شعار «نحترم حقوق الملكية الفكرية كما نحترم قواعد اللعبة».



تأتي الفعالية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية 2026، تحت شعار: «الملكية الفكرية والرياضة: مستعدون، جاهزون، لنبتكر»، وركزت على التوعية بأهمية تحقيق توازن مستدام بين الالتزام بقواعد اللعب النزيه واحترام الحقوق الفكرية، ما يسهم في دعم الابتكار الرياضي، وتشجيع الاستثمار، وحماية الهوية الرياضية الإماراتية محلياً وعالمياً، وصولاً إلى بيئة رياضية أخلاقية وعادلة.



وشهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والسياحة، واتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة السلة، بهدف تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في رياضة كرة السلة، ورفع مستوى التعاون والتبادل المعرفي في مجال الملكية الفكرية الرياضية، وترسيخ بيئة رياضية قائمة على الابتكار والمعرفة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، و«الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031».



مثّل وزارة الاقتصاد والسياحة في مراسم توقيع مذكرة التفاهم الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما مثّل اتحاد الإمارات لكرة السلة عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس الاتحاد.



وقّع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة فوزي عبدالعزيز الجابري، مدير إدارة العلامات التجارية، ومن جانب الاتحاد علي الأميري، رئيس اللجنة الفنية.



وقال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة: إن توقيع هذه المذكرة يعكس التزام الوزارة بتوسيع مساهمة الملكية الفكرية في التنمية القائمة على الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية بما فيها القطاع الرياضي، وذلك عبر تبنّي أفضل الممارسات العالمية التي تعزز حماية الابتكارات والعلامات التجارية الرياضية ومختلف حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالرياضة، وتدعم جذب الاستثمارات الرياضية الخارجية وترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية.



من جانبه، أكد غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي امتداداً لجهود تكاملية بين الجهات الوطنية لتعزيز منظومة الابتكار في القطاع الرياضي الوطني، وترسيخ مفاهيم حماية الملكية الفكرية ركيزة أساسية في تطوير الرياضة الإماراتية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسهم في بناء بيئة رياضية متقدمة تدعم الإبداع وتحفّز الكفاءات الوطنية على تقديم حلول مبتكرة ترتقي بمختلف الألعاب الرياضية، لا سيما كرة السلة.



وقال: «نعمل في وزارة الرياضة على تمكين الشراكات الاستراتيجية التي تدعم التحول نحو اقتصاد رياضي قائم على المعرفة، من خلال تشجيع تسجيل الحقوق الفكرية المرتبطة بالأنشطة الرياضية، سواء على مستوى العلامات التجارية أو الابتكارات التقنية والمحتوى الرياضي، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار الرياضي».



وقال الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة: «تؤسس مذكرة التفاهم لإطار عملي يعزز دمج تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي من خلال تشجيع تسجيل العلامات التجارية الرياضية، بما في ذلك حماية أسماء الفرق وشعارات الأندية، إلى جانب صون حقوق المؤلف في المحتوى الرياضي، بما يشمل البث والإنتاج الإعلامي والمحتوى الإبداعي المرتبط بالقطاع، وكذلك حماية الاختراعات والابتكارات في المعدات والتقنيات الرياضية الحديثة، بما يعزز بيئة رياضية قائمة على الابتكار والاقتصاد المعرفي».



من جانبه، ثمّن عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، هذه الشراكة التي تسهم في رفع الوعي بالملكية الفكرية وحماية حقوق الرياضيين وتطوير المنظومة الرياضية.

وتؤسس مذكرة التفاهم لبناء منظومة تعاون شاملة في مجال حماية الملكية الفكرية برياضة كرة السلة، ترتكز على تطوير بيئة تشريعية داعمة عبر مراجعة وتحديث السياسات والتشريعات ذات الصلة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة تسهم في رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى مختلف مكونات المنظومة الرياضية.



ويمتد التعاون ليشمل دعم وتطوير المبادرات والمشاريع المشتركة التي تُعنى بحماية الابتكارات والإبداعات المرتبطة برياضة كرة السلة، مع تحفيز البحوث العلمية والدراسات التطبيقية، وتشجيع تطوير الحلول والتقنيات الحديثة، بما يعزز الارتقاء بالمستوى الفني والمهني للقطاع.



وتتضمن مجالات التعاون أيضاً تنظيم باقة من الفعاليات المشتركة، تشمل مؤتمرات وبطولات وورش عمل وبرامج تدريبية، إلى جانب توفير الدعم الإعلامي والترويجي لها وفق الإمكانات المتاحة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار وحماية الحقوق الفكرية في القطاع الرياضي.



وفي سياق توسيع الحضور الخارجي، يعمل الطرفان على تعزيز التمثيل المتبادل والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية، بما في ذلك التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، بما يدعم إبراز التجربة الوطنية وتوسيع الشراكات وتبادل الخبرات.