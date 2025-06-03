«الشارقة» بطلاً لكأس الإمارات للتايكواندو للفرق

توج نادي الشارقة الرياضي بطلاً لكأس الإمارات للتايكواندو للفرق لفئة الرجال، ونال كأس المركز الأول والميداليات الذهبية في ختام موسم اللعبة بصالة نادي الشارقة في الحزانة، وحصل نادي الشارقة على جائزة التميز من اتحاد الإمارات للتايكواندو لمساهمته في استضافة المعسكرات الدولية وإقامة البطولات، كما حصل على جائزة الشريك المتميز.

وفي الجوائز الفردية، حصل نادي الشارقة على جائزة المدرب المثالي في الموسم، بالإضافة لحصول لاعبيه على جائزة الأفضل في فئاتهم، حيث نال جائزة أفضل لاعب لفئة الرجال، وأفضل لاعب لفئة الشباب، وأفضل لاعب لفئة الأشبال. وبهذه النتيجة، أضاف نادي الشارقة البطولة العاشرة في موسمه، بالإضافة لحصوله على كأس الترتيب العام في فئة الرجال.

ثقة

وهنأ المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس الإدارة رئيس الألعاب الفردية، فريق التايكواندو على هذا الإنجاز، والذي جاء تتويجاً لجهود فريق العمل من جهاز فني وإداري، مشيداً بالأداء القوي للاعبين الذين كانوا على قدر الثقة واستطاعوا تمثيل النادي بأفضل صورة خلال الموسم.

وأوضح أن الألعاب الفردية بنادي الشارقة تعمل وفق استراتيجية الاستمرارية وتبادل الأجيال وهو الأمر الذي أفضى لهذه النتائج المميزة طيلة السنوات الماضية في الألعاب كافة، لافتاً إلى أن العمل سيتواصل بنفس النهج لضمان الحفاظ على المكتسبات وإضافة إنجازات جديدة في المواسم القادم.

ولفت إلى أن الدعم المتواصل والاهتمام الكبير الذي تحظى به الألعاب من مجلس الشارقة الرياضي هو من قادها لتحقيق النجاحات في جميع أندية الإمارة، ونادي الشارقة على وجه الخصوص، مشيراً إلى دعم مجلس الإدارة ووقوفه المستمر إلى جانب الألعاب في جميع بطولاتها. وأكد الهاجري أن الإدارة ستبدأ منذ الآن خطة الإعداد للموسم الجديد وتلبية طلبات الفرق لتجهيزها بأفضل طريقة للمنافسة على جميع البطولات.

حضر تتويج الفائزين، عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، وخالد عيسى المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، رئيس الألعاب الفردية، إلى جانب أعضاء اتحاد التايكواندو ومجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.