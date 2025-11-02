شباب «الشارقة للدفاع عن النفس» بطلاً لكأس الصداقة الإماراتية الكورية بالتايكواندو



حصد لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس كأس المركز الأول في بطولة الصداقة الاماراتية الكورية التاسعة للتايكواندو لفئة الشباب في نادي الشارقة الرياضي الثقافي، محرزاً 15 ميدالية، وهي بواقع ثلاث ميداليات ذهبية، إضافة إلى 6 ميداليات فضية، وثلاث ميداليات برونزية، وكذلك ثلاث ميداليات برونزية في فئة الرجال.



من جهته بارك عبيد العسم السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، لأسرة النادي الفوز، والذي يتحقق لأول مرة في مسيرة إنجازات النادي، متمثلاً بالحصول على كأس المركز الأول في بطولة الصداقة الإماراتية الكورية للشباب، مشيراً إلى أن الحصول على كأس المركز الأول، وهي الكأس السادسة على التوالي من بداية الموسم في إنجاز مميز جديد، مثمناً جهود مدير إدارة الشؤون الفنية حميد سبت الشامسي، وسكرتير النشاط أسامة الرديني، والمدير الفني الدكتور علي علوي، والمدربين وجميع اللاعبين وأسرة النادي، متمنياً لهم المزيد من النجاح، والذي أشرف عليه المدربون ياسين الجوادي، ومحمد بحاري، وأشرف عبدالجليل، وإلياس منصري.



وجاءت الميداليات الذهبية في فئة الشباب من نصيب كل من: أحمد بشير، ويحيى عمر، وأسامة محمود لطفي، وأحرز الميداليات الفضية كل من: حمدان القرمطي، وطه نشأت، واطفي محمد، وثاني خليل حميد يوسف، وعبد الرحمن البلوشي، بينما أحرز البرونزيات كل من: أحمد هاني، وسعيد جهاد، وزيد بدر، وحقق البرونزيات الثلاث في فئة الرجال كل من جابر محمد جابر، وزاهد الرحمن، وراشد محمد علي الحمادي.