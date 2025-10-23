الإمارات عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكواندو للمرة الثانية على التوالي



فازت دولة الإمارات، ممثلة بسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة للمرة الثانية على التوالي بأعلى عدد من الأصوات، بلغ 93 صوتاً.



جاء الإعلان عن فوز الزيودي بالعضوية الدولية لمدة 4 سنوات قادمة، خلال اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية، صباح اليوم، في مدينة ووشي الصينية، على هامش بطولة العالم.



وأكد الزيودي أن هذا الإنجاز يأتي بفضل الدعم المستمر للرياضة عموماً، والتايكواندو بصفة خاصة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الرئيس الفخري لاتحاد التايكواندو.



وأشار إلى جهود اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة في تعزيز مكانة دولة الإمارات العالمية في استضافة البطولات الرياضية الدولية، من بينها بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو، والتي تعد أقوى البطولات عالمياً، معرباً عن تقديره للدول التي صوتت له اليوم في الانتخابات والشكر لجميع المشاركين.