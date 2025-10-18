تايكواندو «الشارقة للدفاع عن النفس».. صدارة ومركز أول في 5 بطولات متتالية



حقق لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول، بالتتويج بـ 11 ميدالية «5 ذهبيات وفضيتين و 4 برونزيات»، وذلك ضمن بطولة الإمارات المفتوحة للتايكواندو، والتي استضافت منافساتها قاعة الألعاب الفردية في نادي الشارقة، بتنظيم اتحاد الإمارات للتايكواندو، ويعد الفوز بالمركز الأول هو الخامس على التوالي في الموسم الحالي، كما أحرز لاعبو النادي المركز الثاني في فئة الأشبال بـ 6 ميداليات «3 ذهبيات وفضية واحدة وبرونزيتين».

من جهته، بارك طارق جمعة السويدي عضو مجلس إدارة النادي مشرف رياضتي التايكواندو والجودو لأسرة النادي الإنجاز الجديد، قائلاً: ما تحقق يشعرنا بسعادة كبيرة لما يقوم به لاعبو النادي من عطاء مميز يعكس جهود مجلس الادارة وتعاون أولياء الأمور وعطاء اللاعبين ومدربيهم والإداريين.



كما ثمنت المهندسة هنادي خليفة الكابوري المدير التنفيذي للنادي، الفوز بالخمس بطولات والمركز الأول وهو ما يثبت أن النادي أصبح الأكثر تميزاً في رياضة التايكواندو بفضل الجهود الرائعة للمدربين والتزام كافة اللاعبين، مثمنة دور مجلس الشارقة الرياضي في الدعم والمساندة من أجل المساهمة في تطوير مستوى كافة لاعبي النادي.

بدوره، أوضح الدكتور علي علوي المدير الفني للتايكواندو في النادي، أن المنافسة كانت قوية للغاية، وظهر لاعبو النادي بمستوى فني عال، وجاء الفوز بخمس بطولات متتالية وتبوؤ المركز الأول في الموسم الحالي، ليثبت كفاءة المنظومة بأكملها، وهو ما يعتبر إنجازاً غير مسبوق في مختلف المواسم السابقة.

يذكر أن، الإنجاز الذي حققه النادي طيلة الفترة الماضية، جاء بتضافر جهود العديد من المتميزين بإدارة النادي، ومنهم الإداري أحمد معالي، وأسامة محمد الرديني سكرتير النشاط الرياضي للتايكواندو، والدكتور علي بن محمد علوي المدير الفني للتايكواندو، والإداري حسن الزريف، ومدربي التايكواندو محمد بحاري، وياسين الجوادي، و أشرف عبدالجليل، وإلياس منصري.







