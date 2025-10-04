فضية لحمدان القرمطي لاعب «الشارقة للدفاع عن النفس» في دولية ألبانيا للتايكواندو



في إنجاز جديد يضاف إلى سجل التألق، حقق لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس حمدان القرمطي الميدالية الفضية في بطولة ألبانيا الدولية G1، وذلك في وزن تحت 78 كيلوغراماً للشباب، والتي أُقيمت خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الجاري بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي التايكواندو حول العالم. ويأتي هذا التتويج تتويجاً لجهود النادي ضمن خططه الفنية والاستراتيجية، وبالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي قسم رعاية الموهوبين، بهدف تطوير القدرات التنافسية للاعبينا وإعدادهم للمشاركات الدولية الكبرى.



من جهته، بارك أحمد سعيد الجروان رئيس مجلس إدارة النادي فوز اللاعب حمدان القرمطي بالميدالية الفضية، مؤكداً أنه يعكس الجهود المميزة التي يبذلها الجهازان الفني والإداري والحرص الدائم للاعبي النادي على تحقيق الإنجازات على المستويين المحلي والدولي والروح الرياضية العالية التي يتميزون بها، مثمناً دعم ورعاية أولياء الأمور ليواكب اللاعبون تميزهم الرياضي بشكل مستدام، وخصوصاً أن هذا الإنجاز يأتي تزامناً مع فوز لاعبي النادي بالمركز الأول في 4 بطولات متتالية بالتايكواندو خلال الشهرين الماضيين.



بدوره، أكد الدكتور علي علوي المدير الفني لرياضة التايكواندو، أن الإنجاز يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه اللاعبون، ويبرهن على جدية العمل الفني والتدريبي في النادي، مشيراً إلى أن الوصول إلى منصة التتويج في بطولة دولية من فئة G1 هو خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من النجاحات الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن اللاعب حمدان القرمطي يعد من المواهب المواطنة المتميزة في التايكواندو ويتوقع له مستقبل مبهر.