بطلة التايكواندو راشال مزغيش: الفنون القتالية ليست حكراً على الرجال



من قلب صالة أكاديمية عجمان الرياضية، لمع بريق اللاعبة الجزائرية المحترفة في الإمارات راشال مزغيش، بعدما نالت الميدالية الفضية في النسخة الأولى من بطولة عجمان الدولية المفتوحة للتايكواندو، التي شهدت مشاركة قياسية لأكثر من 600 لاعب ولاعبة من 24 نادياً وأكاديمية داخل الدولة وخارجها. ووجهت راشال رسالة ملهمة إلى الفتيات عبر «البيان» قائلة: الفنون القتالية ليست حكراً على الرجال فقط، بل يمكن للفتيات أيضاً ممارستها والتفوق فيها، الرياضة تمنحنا الثقة بالنفس والشجاعة، وكل فتاة قادرة على اختيار الأسلوب الذي تحبه والنجاح فيه إذا آمنت بقدراتها.



واعتبرت راشال أن الفوز بالميدالية الفضية في هذه البطولة محطة مهمة في مسيرتها الرياضية، قائلة: البطولة كانت قوية ومليئة بالتحديات، وحصولي على الفضية هو ثمرة جهد كبير، وأوجه شكراً خاصاً للكابتن منى زكيني على تدريباتها القوية ودعمها المستمر لنا.



كما تحدثت راشال عن أصعب ما تواجهه في مسيرتها كلاعبة تايكواندو، مشيرة إلى أن مسألة ضبط الوزن تمثل تحدياً حقيقياً لها، لما تتركه من انعكاس مباشر على الجاهزية الذهنية والبدنية قبل أي بطولة، لكنها ترى في ذلك جزءاً أساسياً من متطلبات المنافسة والوصول إلى منصة التتويج. وعن طموحاتها المستقبلية، أوضحت راشال: حلمي مثل أي لاعبة دولية أن أصل إلى الأولمبياد، وأشارك في أكبر المحافل الرياضية، وأحقق ميدالية تكون هي الأغلى في مشواري الرياضي.