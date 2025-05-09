«تايكواندو الشارقة» يستعد في أوزبكستان للألعاب الآسيوية للشباب

ينتظم لاعبو أندية الشارقة للتايكواندو في معسكر تدريبي بجمهورية أوزبكستان ضمن خطة مجلس الشارقة الرياضي استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، التي تستضيفها مملكة البحرين في أكتوبر المقبل.

تضم القائمة 5 لاعبين، هم ناصر أحمد المهيري، وعبدالله عيسى، ومروان حسن عبدالله «نادي الشارقة الرياضي»، وسلمان بخيت الزعابي «كلباء الثقافي الرياضي»، وحمدان علي عيسى «نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس».

ويشرف على تدريبهم المدرب عبدالله حاتم من نادي الشارقة الرياضي. وأكد محمد عبيد الحصان، مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير في مجلس الشارقة الرياضي، أن المعسكر التدريبي يمثل بداية مرحلة جديدة من الإعداد عبر تنظيم برامج تدريبية مشتركة للاعبين المميزين في أندية الإمارة.