تألق «الشارقة لرياضة المرأة» في «دولية التايكواندو»

أحرزت لاعبات أندية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ثلاث ميداليات، بواقع فضيتين وبرونزية، في بطولة كازاخستان الدولية للتايكواندو المصنفة فئة «جي 1»، والمعتمدة من الاتحاد الدولي، بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة من ست دول.

نتائج

وحققت اللاعبة آمنة اللوغاني من نادي كلباء الرياضي للمرأة فضية «وزن تحت 68 كجم»، بينما حصدت اللاعبة فاطمة سعد من نادي الشارقة الرياضي للمرأة فضية «وزن فوق 59 كجم»، لفئة الناشئات، كما أحرزت زميلتها مريم جاسم برونزية «وزن تحت 51 كجم» للفئة نفسها.

تأكيد

وأكد عبدالله حاتم، المدير الفني لرياضة التايكواندو في أندية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن البطولة شهدت مستوى تنافسياً عالياً، مشيراً إلى أن ما حققته اللاعبات يعد إنجازاً مهماً ومؤشراً على تطور القدرات التنافسية.

وأضاف: إن هذه النتائج تؤكد مدى التزام اللاعبات بالتدريب، وجهود الكوادر الفنية في مختلف أندية المؤسسة، وتمثل خطوة جديدة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم الدولة في البطولات العالمية.