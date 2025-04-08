«الفجيرة للفنون القتالية».. طموحات كبيرة في «مونديال التايكواندو»

في قاعة التدريب الهادئة بنادي الفجيرة للفنون القتالية، كان الكابتن أنس العداربة مدرب التايكواندو بنادي الفجيرة للفنون القتالية، يتأمل لوحة مكتوباً عليها «الطموح لا يتوقف»، قبل أن يبدأ حديثه بحماس واضح، قائلاً: «خلال اليومين المقبلين سنحدد مكان ووقت المعسكر التحضيري لبطولة العالم للتايكواندو التي ستستضيفها الفجيرة في شهر مايو المقبل».

بصوته الواثق وعينيه المليئتين بالتطلعات، تحدّث العداربة عن حجم المسؤولية التي يحملها مع لاعبيه، مشيراً إلى أن هذه البطولة ليست مجرد حدث رياضي عالمي، بل فرصة حقيقية لإثبات جاهزية الفجيرة وقدرتها على تنظيم البطولات الكبرى وفق أعلى المعايير الدولية.

ولم تكن كلماته مجرد تصريح، بل انعكاس لمرحلة كاملة من العمل المتواصل والتخطيط المحكم، فقرار المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكواندو باختيار إمارة الفجيرة لاستضافة بطولة العالم للناشئين 2025 لم يأتِ من فراغ، بل جاء تتويجاً لمسيرة طويلة من التميز في استضافة البطولات القتالية، واستثماراً في البنية التحتية الرياضية المتقدمة التي تمتلكها الإمارة.

ويرى العداربة أن هذه البطولة تمثل الركيزة الأساسية للارتقاء برياضة التايكواندو في الدولة، ودافعاً قوياً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في الألعاب القتالية، كما يؤمن بأن احتضان هذا الحدث العالمي يرسل رسالة واضحة إلى العالم: «الفجيرة وُجدت لتكون في قلب الأحداث».

وعلى الرغم من أن تفاصيل المعسكر لا تزال قيد التحديد، إلا أن المؤكد هو أن الاستعدادات ستُنفذ بعناية بالغة، وأن كل خطوة ستكون محسوبة بدقة، ليصل اللاعبون إلى البطولة بأفضل حالة فنية وبدنية ممكنة.

وفي خلفية المشهد، تستمر إمارة الفجيرة في ترسيخ مكانتها وجهة رياضية عالمية، مدفوعة بثقة الاتحاد الدولي وأحلام اللاعبين ومدربيهم، الذين يرون في بطولة العالم للتايكواندو المقبلة خطوة جديدة على طريق المجد، ومن بين هؤلاء الأبطال، يبرز عدد من الوجوه الواعدة الذين سجلوا أسماءهم في السجلات الدولية، بعد مشاركتهم في بطولتي كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية، اللاعبة ميزون عيسى «ذهبية كأس العرب وفضية «بطولة الفجيرة»، وسلمى أحمد فضية بطولة الفجيرة، وماجدة راشد برونزية كأس العرب، ومحمد سالم فضية بطولة الفجيرة، ومحمد سيف برونزية كأس العرب.