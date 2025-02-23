الفجيرة للفنون القتالية يستعد لمونديال تايكواندو الناشئين بـ30 ميدالية

تمكن فريق الفجيرة للفنون القتالية من الفوز بالمركز الأول للناشئين والناشئات في بطولة كأس الاتحاد للتايكواندو، التي اختُتمت الأحد بنادي الشارقة للألعاب الفردية، بعد أن جمع 30 ميدالية ملونة في رقم قياسي مميز يعكس مكانته المتميزة في تايكواندو الإمارات.

وأحرز اللاعبون الناشئون في اليوم الأول للبطولة 15 ميدالية، بواقع 3 ذهبيات، فضية واحدة، و11 برونزية، بينما حصدت اللاعبات 15 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات، 6 فضيات، و4 برونزيات.

بدوره، أكد مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، نادر أبو شاويش، أن النادي يولي اهتمامًا كبيرًا بنخبة اللاعبين واللاعبات تمهيدًا لخوضهم منافسات بطولة العالم للناشئين، التي ستستضيفها الفجيرة في مايو المقبل، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت في البطولة الحالية تعكس جاهزيتهم واستعدادهم الجيد. وقدم تبريكاته للفائزين ومدربيهم، مؤكدًا أن النتائج والأداء الفني المتطور يبرهنان على مكانة النادي العالية في التايكواندو، واستفادة لاعبيه من فرص الاحتكاك الفني التي أتاحتها المشاركة في كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية، اللتين اختُتمتا مؤخرًا.