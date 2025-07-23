600 لاعب في بطولة العالم للتايكواندو بالعين

بتنظيم مشترك مع الاتحاد الدولي للتايكواندو GTF، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، تنطلق اليوم بطولة العالم للتايكواندو باستاد خليفة بن زايد بالعين وتختتم 27 الجاري بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من أكثر من 30 دولة، حسب ما تم الإعلان عنه في مؤتمر صحافي عقد أمس بفندق ايلا غراند بالعين بحضور ممثلي الجهات المنظمة والداعمة، وعدد من الشخصيات الرسمية والإعلامية، وتُعد هذه البطولة العالمية هي الأولى من نوعها التي تُقام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال عبدالله الكمالي، رئيس اللجنة المنظمة، إن البطولة تعد أحد أبرز الأحداث الرياضية لهذا العام، لافتاً إلى أن الرياضة ظلت لغة عالمية بين مختلف الشعوب، وجسر للتعاون والتفاهم بين الثقافات، وأشار إلى أنهم في اللجنة المنظمة بذلوا أقصى الجهود لتنظيم بطولة تليق باسم الإمارات، وتُحقق أعلى معايير الجودة والتميّز، وعبر عن شكره وتقديره للشركاء في الاتحاد الدولي، واتحاد الإمارات للتايكواندو، ودائرة السياحة والثقافة، وأكد انهم يتطلعون إلى تقديم نسخة متميزة تترك أثراً إيجابياً في ذاكرة الجميع.

من جانبه عبر دامير خليلوف، نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو (GTF)، عن سعادته باستضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الاستثنائي الذي يجمع أكثر من 600 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، لتجسيد قيم التنافس الشريف، والروح الرياضية، والتبادل الثقافي، وقال: بالنيابة عن رئيس الاتحاد العالمي للتايكواندو، وباسمي وباسم جميع المشاركين، نتوجه بالشكر إلى حكومة دولة الإمارات، ومنطقة العين، واللجنة المنظمة، وكذلك إلى الرعاة والمنظمين، وتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر من أجل نشر رياضة التايكواندو GTF في الإمارات.

وأكد سعيد الظاهري، ممثل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، على أهمية استضافة الفعاليات الدولية في تعزيز مكانة منطقة العين كوجهة رياضية وسياحية عالمية، مشيراً إلى القيمة الثقافية والرياضية التي تضيفها هذه البطولة للمنطقة، والدور الذي تلعبه في جذب الزوار وتعزيز مكانة الدولة على خارطة الرياضة العالمية.

بدوره أشار سعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة، إلى الدور المجتمعي للبطولة، وأثرها في نشر ثقافة الرياضة وتعزيز أسلوب الحياة النشط، مؤكداً دعم الاتحاد المستمر لمثل هذه المبادرات النوعية، فيما عبر شاكر نايف أبو حمور

من شركة الشرقية للسيارات، أحد الشركاء الرئيسيين للبطولة، عن اعتزازهم بدعم هذه البطولة العالمية بصفتهم الشريك الرسمي، وقال إنهم فخورون بأن يكونوا جزءاً من هذا الحدث الكبير.