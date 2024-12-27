تعاون بين «الشارقة الرياضي» و«آسيوي التايكواندو»

بحث عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، مع البروفيسور لي كيو سيوك، رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو، بمقر المجلس، سبل التعاون بين الجانبين بما يدعم تطوير الرياضة في الإمارة، وذلك على هامش الدورة التدريبية التي نظمها الاتحاد الآسيوي في نادي الشارقة الرياضي بمشاركة 120 مدرباً في الفنون القتالية والدفاع عن النفس.

وأشار الحزامي إلى أن مثل هذه اللقاءات تعزز العلاقات وتوسع مجالات التعاون مع الاتحادات الدولية، مؤكداً أن التايكواندو من الألعاب المميزة في الإمارة، إذ يمارسها قطاع كبير من الشباب، وقد شهدت إنجازات كثيرة محلياً ودولياً.

وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بالبنية التحتية المتميزة للرياضة بوجه عام في الشارقة وللتايكواندو بشكل خاص.