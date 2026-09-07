ذهبيتان لناشئات تايكواندو أندية الشارقة لرياضة المرأة في بطولة سويسرا المفتوحة

واصلت لاعبات التايكواندو في أندية الشارقة لرياضة المرأة انطلاقتهن الدولية القوية مع مطلع الموسم الرياضي 2026-2027، بعد تحقيق أربع ميداليات ملوّنة وكأس المركز الثاني لفئة الناشئات في بطولة سويسرا المفتوحة للتايكواندو 2026، في ثاني مشاركة دولية لهن هذا الموسم، بما يعكس تطور المستوى الفني للاعبات في فئتي الناشئات والآنسات، وقدرتهن المتنامية على المنافسة أمام مدارس مختلفة في اللعبة.

وسجّلت فئة الناشئات أبرز نتائج المشاركة، حيث توّجت نور عيسى الشميلي من نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالميدالية الذهبية في وزن تحت 33 كغ، فيما أحرزت زميلتها ماجدة راشد الكتبي ذهبية وزن تحت 51 كغ، لتقودا النادي إلى حصد كأس المركز الثاني لفئة الناشئات، في نتيجة جمعت بين التميز الفردي والحضور الجماعي للفريق.

وامتد الحضور على منصات التتويج إلى فئة الآنسات، حيث أحرزت شما محمد السويدي من نادي الشارقة الرياضي للمرأة الميدالية البرونزية في وزن تحت 55 كغ، فيما توّجت ريان نجيب الزعابي من نادي كلباء الرياضي للمرأة بالميدالية البرونزية في وزن تحت 42 كغ، لترتفع حصيلة أندية الشارقة لرياضة المرأة في البطولة إلى أربع ميداليات.

وتكتسب هذه النتائج أهمية إضافية في ضوء العمل الذي تنفذه أندية الشارقة لرياضة المرأة ضمن مبادرة تطوير الأداء المهاري والتكتيكي الفني للاعبات فئة المراحل العمرية، التي تركز على الارتقاء بالمستوى الفني للاعبات وبناء قدراتهن بصورة متدرجة، بما يهيئهن للانتقال إلى مستويات أعلى من المنافسة.

وتحمل المشاركة قيمة فنية مضاعفة في ظل قصر العمر التدريبي لعدد من اللاعبات، اللواتي خضن منافسات أمام لاعبات أكثر خبرة ومن مدارس أوروبية متقدمة في اللعبة، ونجحن رغم ذلك في تسجيل حضور قوي على منصات التتويج.

وقال عبدالله حاتم، المدير الفني للتايكواندو في أندية الشارقة لرياضة المرأة: النتائج التي حققتها اللاعبات في سويسرا تحمل قيمة كبيرة بالنسبة لنا، لأنها تعكس جانباً من العمل المستمر على تطوير لاعبات الفئات العمرية وفق مسار فني واضح ومدروس. نحن لا نتعامل مع كل مشاركة خارجية باعتبارها محطة منفصلة، بل كجزء من مسار متكامل لبناء اللاعبة؛ نختبر من خلالها تطورها، ونمنحها خبرة المنافسة أمام مدارس مختلفة، ونحدد بصورة أدق ما تحتاج إليه في المرحلة التالية.

وأضاف: تتويج الناشئات بذهبيتين وكأس المركز الثاني، إلى جانب ميداليتين برونزيتين في فئة الآنسات، مؤشر إيجابي على تقدم هذا المسار وعلى قدرة اللاعبات على تحويل ما يكتسبنه في التدريب إلى أداء ونتائج في المنافسات الدولية. هدفنا أن يستمر هذا التطور من مرحلة عمرية إلى أخرى، وأن نبني جيلاً يمتلك الخبرة والجودة الفنية اللازمة للمنافسة على المستويات القارية والدولية، ضمن طموح طويل المدى يصل إلى الاستحقاقات الأولمبية.

وتأتي المشاركة في سويسرا بوصفها ثاني محطة دولية للتايكواندو في أندية الشارقة لرياضة المرأة مع انطلاقة الموسم الجديد، بعد بطولة الحسن الدولية للتايكواندو في الأردن، التي استهلّت خلالها اللاعبات مشوارهن الخارجي بثلاث ميداليات، بواقع فضية وبرونزيتين. ويعكس توالي المشاركات منذ مطلع الموسم توجهاً واضحاً نحو منح اللاعبات احتكاكاً دولياً مبكراً، وتراكم الخبرات التنافسية بصورة منتظمة، بما يدعم مسار تطوير الفئات العمرية ويهيئها للاستحقاقات المقبلة.