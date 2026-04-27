3 كؤوس و29 ميدالية لـ«الشارقة للدفاع عن النفس» في «مواهب التايكواندو»

حقق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إنجازات جديدة ومميزة في بطولة المواهب للتايكواندو، التي أقيمت في مجمع زايد الرياضي، مؤكداً حضوره القوي وهيمنته على مستوى الفئات السنية. وتوج النادي بثلاثة كؤوس، جاءت عبر إحراز كأس المركز الأول لفئتي الأشبال والناشئين، إلى جانب كأس المركز الثاني لفئة الشباب، في إنجاز يعكس العمل الفني المتكامل داخل الفريق.



وعلى صعيد الميداليات، واصل لاعبو الشارقة تألقهم بحصد 29 ميدالية متنوعة، بواقع 8 ذهبيات و10 فضيات و11 برونزية، ما يعكس التفوق الفني والبدني للاعبين في مختلف المنافسات.

وفي إنجاز لافت يعكس الاستدامة الرياضية، واصل الفريق سلسلة انتصاراته بتحقيق المركز الأول للمرة الثانية عشرة على التوالي، إلى جانب إحراز كأسين للمركز الثاني، ليصل إجمالي ما حققه إلى 14 كأساً منذ انطلاقة الموسم الرياضي 2025-2026 حتى الآن.



أحرز الميداليات الذهبية كل من: كنان غازي، حازم أيمن، محمد يوسف، خليفة طارق، عمر لؤي، كريم أيمن، إبراهيم عامر، حمدان خالد، والفضيات كل من: عبدالله سيف، أحمد سالم، سلطان علي، مازن محمد، عبدالله راشد، عبدالله حسن، أحمد بشير، أسامة محمود، يحيى عمر، سعيد جهاد، والبرونزيات كل من: ذياب أحمد، محمد حمدان، مالك محمد، محمد مبارك، عبيد سيف، محمد مخايل، علي يوسف، عابد الله، شريف شوقي، حميد يوسف، محمد إيهاب.



شارك في الإشراف على الفريق المدير الفني الدكتور علي بن محمد علوي، إلى جانب الجهاز الفني المكون من المدربين ياسين الجوادي وأشرف عبدالجليل وإلياس منصري، إضافة إلى السكرتير الإداري صلاح الدين زحنوني، والمعد البدني الكابتن منصور فاروق.



من جانبه، ثمّن الدكتور علي علوي، المدير الفني للتايكواندو، الدعم الكبير لمجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد الجروان، مشيداً بمتابعة طارق جمعة السويدي، عضو مجلس الإدارة مشرف رياضة التايكواندو، وجهود ومتابعة الإدارتين التنفيذية والشؤون الرياضية، مؤكداً أن الفريق ظهر بانضباط تكتيكي عالٍ وقدرة واضحة على إدارة النزالات بذكاء، إلى جانب تطور ملحوظ في الجوانب البدنية والذهنية، خاصة لدى الفئات العمرية، مشيراً إلى أن البطولة جاءت قوية ومميزة، ونُظمت تحت إشراف الاتحاد الإماراتي للتايكواندو، وبالتعاون مع وزارة الرياضة ممثلة بلجنة المواهب، مشيداً بجهود أولياء أمور اللاعبين، مثمناً دعمهم المتواصل من أجل التميز.