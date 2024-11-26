نادي الشارقة بطلاً لبطولة الصداقة الإماراتية الكورية للتايكواندو

تُوج نادي الشارقة الرياضي، بطلاً لبطولة الصداقة الإماراتية الكورية الثامنة للتايكواندو، ونال كأس البطولة لفئة الرجال، في البطولة التي أقيمت فعالياتها بصالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة في الحزانة بمشاركة أكثر من 190 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 نادياً من الدولة.

وأضاف أبناء الملك اللقب السادس في هذه البطولة بعد أن توجوا بها 5 مرات سابقة، ونجحوا في الصعود لمنصة التتويج وتصدروا البطولة عن جدارة واستحقاق بعد أن حصلوا على 20 ميدالية ملونة، منها 5 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية.

وجرت البطولة وسط أجواء حماسية كبيرة من اللاعبين الذين تباروا في إظهار مهاراتهم وقدراتهم، لينجح أبناء الملك من فرض سيطرتهم وتأكيد قوتهم بالحصول على اللقب الغالي.

وهنأ المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس الإدارة رئيس الألعاب الفردية الفريق على النتيجة المتميزة، مشيداً بالعمل الكبير الذي يقدمه الجهاز الإداري والفني بقيادة الكابتن عبدالله حاتم.

وأوضح الهاجري، أن ثقتهم في الفريق لا حدود لها كونه المسيطر على بساط اللعبة ويحقق نتائج داخلية وخارجية متميزة، آخرها حصول الفريق على 6 ميداليات ملونة في بطولة قطر الدولية المفتوحة المصنفة G1، وكذلك حصوله على ميداليتين ذهبية وفضية في بطولة كرواتيا الدولية المفتوحة المصنفة G1، مبيناً أن كل هذه النتائج هي نتاج الخطط والعمل الذي يتم في إدارة الألعاب الفردية.

وذكر رئيس الألعاب الفردية إلى أن فريق التايكواندو، كان على قدر الرهان وأضاف إنجازاً جديداً يضاف لقلعة الملك التي تستهدف المركز الأول في جميع مشاركاتها، لافتاً إلى أنهم سيواصلون العمل بتجهيز جميع فرق النادي للمنافسة على كافة البطولات المطروحة.

حضر البطولة توج الفائزين، سعادة يو جيه سونج، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس الألعاب الفردية، وزايد السويدي نائب رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، وعبدالله السماحي الأمين العام للاتحاد ومحمد المدني رئيس لجنة المسابقات وخالد المقبالي رئيس لجنة الحكام.