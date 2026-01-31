اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكواندو في الفجيرة

عُقد السبت الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكواندو في إمارة الفجيرة، برئاسة سعادة الدكتور تشوي تشونغ وون، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، وذلك في فندق ومنتجع البحر، على هامش بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو وبطولة كأس العرب للتايكواندو، اللتين تُقامان برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

ويُعد هذا الاجتماع أول اجتماع رسمي للأعضاء الذين تم انتخابهم مؤخرًا خلال الانتخابات التي أُقيمت في جمهورية الصين الشعبية، حيث شكّل محطة مهمة لانطلاقة المرحلة الجديدة من عمل المكتب التنفيذي.

وناقش أعضاء المكتب التنفيذي خلال الاجتماع عددًا من الملفات الإستراتيجية والتنظيمية المرتبطة بمستقبل الاتحاد، مؤكدين أهمية هذه المرحلة التأسيسية في رسم ملامح العمل المؤسسي للاتحاد خلال الفترة المقبلة، وتعزيز حضوره وتأثيره على الساحة الدولية.

كما ناقش الاجتماع عددًا من القضايا الفنية والإدارية المتعلقة برياضة التايكواندو على المستوى العالمي، بما يشمل تطوير الأنظمة الفنية، إلى جانب بحث سبل الارتقاء بالبطولات والبرامج المعتمدة، بما يسهم في دعم انتشار اللعبة وتطورها دوليًا.

ويعكس اختيار إمارة الفجيرة لاستضافة هذا الاجتماع الرفيع المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها على خريطة الرياضة الدولية، وما تتمتع به من ثقة عالمية متنامية في قدرتها على تنظيم واستضافة كبرى البطولات والاجتماعات الدولية، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وخبرتها المتراكمة في هذا المجال.