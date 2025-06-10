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الفنون القتالية

4 بطولات آسيوية لمنتخبات الملاكمة في 2025

من مشاركات منتخب الإمارات للملاكمة
وام
من مشاركات منتخب الإمارات للملاكمة

وام

أعلن اتحاد الإمارات للملاكمة، أمس، مشاركة المنتخبات الوطنية في أربع بطولات قارية، خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر المقبلين، وذلك في إطار خطته لتطوير الأداء الفني، وتعزيز حضور الدولة في المحافل الرياضية الإقليمية.

وتشمل المشاركة بطولة آسيا لفئتي تحت 23 عاماً، وتحت 19 عاماً، والمقرر إقامتهما في تايلاند أغسطس المقبل، ويعقبهما الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي تستضيفها مملكة البحرين، خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل. وتختتم المشاركات القارية في بطولة آسيا للرجال والسيدات، والمزمع تنظيمها نوفمبر 2025.