افتتاح بطولة العالم للكيك بوكسينج في أبوظبي



افتتحت مساء أمس بطولة العالم للكيك بوكسينج لفئتي السينييرز والماسترز، ويستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، في مركز أدنيك أبوظبي. وتستضيف دولة الإمارات البطولة التي تقام لأول مرة خارج أوروبا، ويشارك فيها 2000 رياضي ورياضية من 150 دولة، وينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج.



وأكد عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أن استضافة البطولة تجسد المكانة المرموقة لدولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية وأضاف: إن مشاركة 150 دولة ونحو 2000 رياضي تؤكد الثقة الكبيرة من المجتمع الرياضي العالمي في دولة الإمارات، وتسهم في دعم مسيرة الكيك بوكسينج وترسيخ حضورها عالمياً.

من جهته أثنى روي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، على المستوى التنظيمي الرفيع في حفل الافتتاح بأبوظبي، ومكانة الإمارات العالمية في استضافة البطولات الدولية الكبرى وفق أعلى المعايير.

وأوضح روي بيكر، إن إقامة بطولة بهذا الحجم من المشاركة التي تعد الأكبر بتاريخ بطولات الاتحاد الدولي، خطوة محورية في دعم مسيرة رياضة الكيك بوكسينج عالميا، وتجسد التزام الاتحاد الدولي بتطوير اللعبة، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.



حضر حفل الافتتاح، عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية، أمين السر العام لاتحاد الجودو، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، ورؤساء الاتحادات الوطنية للكيك بوكسينج، وضيوف البطولة.