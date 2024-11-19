581 لاعباً في «الإمارات للكيك بوكسينغ»



أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عن تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة للكيك بوكسينغ للرجال والسيدات الجمعة المقبل، لمدة ثلاثة أيام في أبوظبي، بمشاركة 581 لاعباً ولاعبة يمثلون 39 نادياً. وتتضمّن منافسات البطولة اعتماد نوعين من أنواع نزالات الكيك بوكسينج وهما (البوينت فايت، الكيك لايت)، حيث يتنافس في نزالات البوينت فايت من عمر 7 سنوات وحتى 40 عاماً، ويندرج تحتها 16 وزناً للمنافسة، فيما يشمل نوع الكيك لايت التنافس على ألقاب فئة الشباب (16 ـ 17 ـ 18 سنة) 14 وزناً، فيما تقام المنافسات فئة الكبار (19 – 40 عاماً) في 14 وزناً.

وقال علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ: «نفخر بمواصلة تنظيم البطولات وتقديم البرامج التطويرية بمستوى متوازن لرياضتي المواي تاي والكيك بوكسينغ سعياً للوصول بهما إلى أعلى مراتب النجاح والتفوق، كما يولي اتحاد اللعبة أهمية كبيرة لدعم خطط توسيع نطاق ممارسة الكيك بوكسينغ».