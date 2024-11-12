232 لاعباً شاركوا في المهرجان التايلاندي للمواي تاي بدبي

اختتمت بنجاح باهر مشاركة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج في فعاليات المهرجان التايلاندي، الذي أقيم بتنظيم سفارة مملكة تايلاند لدى الدولة، وذلك في نادي الإمارات للغولف بدبي على مدار يومين، وشهدت الفعالية مشاركة 232 لاعباً ولاعبة من عمر 8 سنوات وحتى 15 عاماً، يمثلون مختلف الأندية على مستوى الدولة، في المهرجان التايلاندي، الذي يقام سنوياً للتعريف بثقافة وفنون وتراث مملكة تايلاند لدى مجتمع الإمارات، الذي يشهد تعايش جميع الجنسيات على أرضه بمحبة ووئام.

من جهته، قال علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: نعرب عن سعادتنا بالمشاركة في دعم المهرجان التايلاندي، الذي يعكس أبهى صور التواصل والتلاقي الثقافي بين الشعوب على أرض الإمارات، موطن السلام والتسامح، كما نؤكد لكم أن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، حريص على دعم المهرجان التايلاندي في كل عام، ويولي أهمية للمشاركة في كافة المناسبات التي تسهم في نشر ثقافة المواي تاي في المجتمع، والترويج لمسيرة اتحاد اللعبة، وأجندة بطولاته وبرامجه التطويرية. وأضاف: بفضل الشراكات المثمرة أصبحت المواي تاي التايلاندية من الرياضات المفضلة لدى الشباب.