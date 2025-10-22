عبد الوهاب والسلوادي يمثلان العرب في «يو إف سي 321 أبوظبي»



يستعد المصري حمدي عبدالوهاب، والفلسطيني عبدالكريم السلوادي، وهما اثنان من أبرز النجوم العرب في الفنون القتالية المختلطة، للمشاركة في بطولة يو إف سي 321: أسبينال ضد جان، في الاتحاد أرينا يوم 25 أكتوبر.



ويبرز عبدالوهاب، المصارع الأولمبي السابق وممثل مصر في أولمبياد طوكيو 2020، بصفته أول مصري يشارك في منافسات يو إف سي، حيث يستعد لمواجهة الأمريكي كريس بارنيت في أبوظبي، ويرى أن هذه المشاركة في البطولة تحمل طابعاً شخصياً بالنسبة له.



وقال: «سعيد بوجودي في أبوظبي، وأشعر كأنني في وطني وأخوض النزال أمام جمهوري. ولقد طلبت من الجمهور العربي الدعم والتشجيع، وسأكون سعيداً بحضورهم، وآمل ألا أخيب آمالهم».

وحول خطته في المباراة أشار عبدالوهاب إلى أنه يسعى إلى إنهاء النزال وتسجيل الهزيمة الرابعة في مسيرة بارنيت، وقال: «مستعد لتحقيق الفوز بأي وسيلة. وسيكون الحظ وحده العامل الحاسم بالنسبة للخصم، سواء في الخسارة أو الفوز، وسأضع كل تركيزي على حسم النزال».



وتشهد البطولة المشاركة المنتظرة لعبدالكريم السلوادي، الذي يعود إلى المنافسات ليواجه البرازيلي ماثيوس كاميليو بعد انقطاع أكثر من عام، ويقول: «منذ نزالي الأخير حاولت المحافظة على تركيزي ومواصلة التدريب لتطوير نفسي ولأكون بحالة أفضل، وخضت نزالين لم أتمكن من الفوز بهما، حيث أصبت في أحدهما إصابة بليغة، أما في المباراة الثانية فقد استمر خصمي بالانسحاب من الحلبة. وركزت اهتمامي على التحسن باستمرار خلال تلك الفترة».