29 ميدالية لمنتخبنا في ختام مونديال الكيك بوكسينج بأوزبكستان



حقق منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج إنجازاً جديداً بعد فوزه بـ29 ميدالية ملونة، محتلاً المركز التاسع في الترتيب العام من أصل 47 دولة مشاركة في بطولة كأس العالم للكيك بوكسينج التي أقيمت في أوزبكستان على مدى أربعة أيام. وجاء حصاد المنتخب الوطني بإجمالي 7 ميداليات ذهبية، و11 فضية، و11 برونزية، وسط منافسة قوية من نخبة المنتخبات العالمية. وتأتي مشاركة منتخبنا ضمن المرحلة التحضيرية استعداداً لبطولة العالم للكيك بوكسينج، للسنيرز والماسترز، التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر 2025.



وقال علي خوري، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «فخورون بما حققه أبطال الإمارات في هذه البطولة العالمية، فقد أثبتوا مجدداً قدرتهم على المنافسة في أهم المحافل الدولية. كما نؤكد أن هذا الإنجاز ثمرة دعم القيادة الرشيدة لمسيرة الرياضة والرياضيين، واهتمام اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج برئاسة عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد، بتأهيل اللاعبين وصقل مهاراتهم وتسخير جميع إمكانات النجاح للمنتخبات الوطنية، إلى جانب الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهازان الفني والإداري في إعداد المنتخب».



وأضاف خوري: «نعتبر هذه النتيجة خطوة جديدة لتعزيز حضور الإمارات على خريطة الرياضات القتالية العالمية، كما تمثل بطولة كأس العالم للكيك بوكسينج في أوزبكستان محطة مهمة ضمن مراحل إعداد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم للكيك بوكسينج لفئتي السنيرز والماسترز التي تحتضنها أبوظبي في نوفمبر 2025».