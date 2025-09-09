24 مقاتلاً في النسخة الـ 63 من بطولة «محاربي الإمارات» بالعين

أحمد عيسى

تقام غداً الأربعاء منافسات النسخة الـ 63 من بطولة «محاربي الإمارات» الدولية للفنون القتالية المختلطة، وذلك في صالة الخبيصي بمركز العين الوطني للمعارض «أدنيك»، بتنظيم من شركة بالمز الرياضية، وبدعم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. وتبدأ المنافسات عند السابعة مساءً، حيث يشهد البرنامج 12 نزالاً بمشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة من مختلف دول العالم، ويبرز في النزال الرئيسي لوزن 79 كجم مواجهة قوية بين الصربي إفجيني موروزوف والتركماني باسير ساراليف



كما يحضر البُعد العربي في البطولة بقوة، من خلال مشاركة المصري فارس في نزال وزن البانتام، ومواطنه عبد الوهاب سعيد في وزن 92 كجم، إضافة إلى الجزائري سليمان حسيني في وزن الخفيف، وهو ما يعكس الدور المتنامي للبطولة في إبراز المواهب العربية على الساحة الدولية.



وأعرب فؤاد درويش عن سعادته بعودة البطولة إلى مدينة العين، مؤكداً أن النسخة الـ 63 تضم قائمة نزالات قوية، مشدداً على حرص بالمز الرياضية على تعزيز مكانة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية، وأوضح أن استضافة العين للمنافسات يعكس رسالة اللجنة المنظمة في توسيع نطاق انتشار الفنون القتالية المختلطة، وربطها بتاريخ وثقافة الدولة، مع تنويع وجهات البطولة وإيصال زخمها الرياضي إلى مختلف إمارات الدولة.

وأضاف أن اللجنة المنظمة حرصت على استقطاب نخبة من الأبطال أصحاب الإنجازات العالمية، بهدف دعم الحدث ورفع المستوى الفني، مؤكداً في الوقت نفسه التزام البطولة بدعم المواهب المحلية والعربية إلى جانب المقاتلين الدوليين.