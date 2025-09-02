عشاق الرياضات القتالية يترقبون بطولة «يو إف سي» 25 أكتوبر في أبوظبي

أبوظبي - البيان

يترقب عشاق الرياضات القتالية في المنطقة موعد انطلاق بطولة يو إف سي 321: أسبينال ضد غان، التي تستضيفها الاتحاد أرينا بجزيرة ياس أبوظبي يوم السبت 25 أكتوبر المقبل، وتشهد مواجهة في الوزن الثقيل بين توم أسبينال المدافع عن لقبه أمام سيريل غان، وتكتسب الليلة زخماً أقوى، حيث تشهد لأول مرة في المنطقة نزال لقب وزن القشة للسيدات، وكذلك عودة عمر نورمحمدوف في نزال حاسم بوزن البانتام.



وتشهد أبوظبي للمرة الأولى نزال لقب وزن القشة للسيدات في أبوظبي، بعد انتقال تشانغ ويلي إلى وزن الذبابة، حيث تواجه البرازيلية فيرنا جانديروبا مواطنتها ماكنزي ديرن، في مباراة العودة على أمل الفوز بذهبية البطولة.

يذكر أن مواجهتهما الأولى كانت خلال بطولة يو إف سي 267 في أبوظبي، حينما حققت ديرن فوزاً بإجماع الحكام ضمن سلسلة انتصاراتها المذهلة على مدار أربعة نزالات. وشهدت مسيرتها بعد ذلك العديد من الانتصارات والهزائم، لكنها استعادت زخمها أخيراً بانتصارين بقرار الحكام على لوبي غودينيز وأماندا ريباس.



وبدورها، تقدم جانديروبا أفضل أداء في مسيرتها منذ تلك الهزيمة، حيث فازت بست من آخر سبع مباريات، منها خمس مباريات متتالية، وانتصرت على أنجيلا هيل، ومارينا رودريغيز، وأماندا ليموس، ويان شياونان، وغودينيز. وقد أصبحت بفضل تألقها في الجرابلينغ خصماً لا يستهان به في وزن 115 رطلاً.

وتشهد الليلة أيضاً عودة عمر نورمحمدوف ليواجه ماريو باوتيستا في نزال حماسي في وزن البانتام.