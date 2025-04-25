زمزم الحمادي تنضم إلى منظمة PFL العالمية للفنون القتالية المختلطة

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، إحدى أسرع المنظمات الرياضية نمواً في العالم، عن انضمام النجمة الإماراتية الصاعدة زمزم الحمادي إلى صفوفها، تمهيداً لمشاركتها في نزالات استعراضية للهواة ضمن فعاليات PFL الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد زمزم الحمادي، البالغة من العمر 17 عاماً، من أبرز المواهب الصاعدة في رياضتي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، حيث أحرزت ألقاباً عالمية في بطولتي العالم للشباب التابعة للاتحاد الدولي للجوجيتسو (JJIF) والاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة (IMMAF) في عام 2023، كما تمتلك سجلاً مميزاً في النزالات الرسمية للهواة، بانتصارين دون أي خسارة.

وأعربت الحمادي عن سعادتها بالانضمام إلى منظمة PFL، وقالت: «سعيدة جداً بتوقيعي مع PFL الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشرفني أن أكون جزءاً من عائلة PFL. فخورة بتمثيل بلدي على ساحة عالمية بهذا الحجم، وإن شاء الله أحقق جميع أحلامي بدعم الله وتوفيقه».

وتستعد الحمادي لخوض نزالاتها المرتقبة داخل القفص الذكي الشهير «PFL SmartCage» خلال الموسم القادم، حيث تمثل حضوراً ملهماً للجيل الجديد من المقاتلين الإماراتيين والعرب.

من جانبه، قال جيروم مازيه، المدير العام لرابطة المقاتلين المحترفين PFL الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسعدنا أن نرحب بزمزم الحمادي، التي تُعد من أفضل المواهب الصاعدة في المنطقة والعالم، ورغم صغر سنها، تمتلك زمزم خبرة كبيرة في البطولات العالمية، ونحن فخورون بانضمامها إلى المنظمة. تسعى PFL الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تسليط الضوء على المواهب المحلية، وزمزم تمثل نموذجاً مشرفاً وملهماً لكل الشباب الطموحين في دولة الإمارات والمنطقة».

ويُتوقع أن تساهم مشاركة زمزم الحمادي في تعزيز حضور الفتيات العربيات في ميادين الفنون القتالية المختلطة، على غرار السعودية هتان السيف، أول مقاتلة من المملكة تنضم إلى منظمة كبرى في هذا المجال عام 2024.