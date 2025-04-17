17 ميدالية لمنتخب الإمارات في بطولة تايلاند العالمية للكيك بوكسينغ

أشاد عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ بالإنجازات المميزة التي حققها منتخب الإمارات للكيك بوكسينغ في بطولة تايلاند العالمية.

وقال: «نثمن دعم ورعاية القيادة الرشيدة لمسيرة إنجازاتنا الملهمة في المحافل العالمية التي تواصل منتخباتنا تحقيقها في كل مشاركة قارية وعالمية»، مضيفاً: «نفخر بنجاحات أبطال الإمارات ومكتسبات المشاركة المميزة في بطولة تايلاند العالمية للكيك بوكسينغ والتي أسفرت عن حصول منتخبنا على 17 ميدالية ملونة، مؤكدا أن حصاد أبطالنا يعكس قوة قاعدة اللعبة والإمكانيات الكبيرة للاعبين بجانب خطط الإعداد المستمرة وبرامج التحضير المناسبة التي تخدم تطلعات المشاركة في مثل هذه البطولات».