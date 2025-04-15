17 ميدالية للإمارات في «عالمية تايلاند» للكيك بوكسينج

حققت منتخباتنا الوطنية للكيك بوكسينج نجاحات مميزة ومكتسبات مهمة بحصولها على 17 ميدالية ملونة في ختام بطولة تايلاند العالمية للكيك بوكسينج التي أقيمت على مدار 3 أيام في المركز الرياضي التايلاندي في بانكوك، وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج. وأسفرت مشاركة بعثة منتخبنا الوطني في البطولة التي تقام للمرة الأولى عن حصاد 8 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.

وكان منتخبنا قد شارك بثلاث فئات «ناشئين وشباب ورجال»، ونجح في تقديم مستويات لافتة في مسابقتي «لو كيك» و«البوينت فايت» في ظل التحضيرات المهمة التي تواصلها منتخباتنا الوطنية للاستحقاقات العالمية القادمة.

من جهته، أشاد علي خوري، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بالنتائج المميزة التي حققتها بعثة منتخباتنا الوطنية خلال مشاركتها في بطولة تايلاند.