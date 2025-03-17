إدراج «المواي تاي» في دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025

أعلن الاتحاد الدولي للمواي تاي عن إدراج اللعبة رسمياً ضمن البرنامج الرياضي لدورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 التي تقام تحت إشراف المجلس الأولمبي الآسيوي «OCA»، والمقرر إقامتها في البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل.

وتُعد هذه الإضافة إنجازاً تاريخياً لرياضة المواي تاي التي تواصل نموها وحضورها القوي في مشهد المسابقات الرياضية الدولية بجانب انتشارها الواسع في جنوب شرق آسيا وحول العالم، وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي «IFMA»، الهيئة المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية «IOC» لإدارة رياضة المواي تاي عالمياً.

وتقدم عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي للمواي تاي «FAMA» بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تثميناً وتقديراً لرعاية سموه المتواصلة لمسيرة المواي تاي الآسيوي، مؤكداً أن اعتماد الرياضة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب ثمرة دعم ورؤية سموه السديدة واهتمامه الكبير لتطوير المواي تاي ونقلها إلى أعلى المراتب العالمية.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي للمواي تاي «FAMA»، عن امتنانه العميق للمجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية البحرينية، بقيادة الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، لدعمهم وثقتهم.

وأكد أن مشاركة المواي تاي في الألعاب الآسيوية للشباب يمثل إنجازاً تاريخياً غير مسبوق، وستساهم اللعبة في تحقيق الإضافة المهمة وتقديم حدث استثنائي لا يمحى من ذاكرة شباب آسيا، متمنياً لرياضيي المواي تاي المشاركين تقديم أعلى المستويات وإثراء الحدث بأداء مميز يواكب مكانة وقيمة دورة الألعاب الآسيوية. ويواصل الاتحاد الآسيوي للمواي تاي الذي يضم أكثر من 40 دولة عضواً في آسيا، جهوده الكبيرة وشراكاته المثمرة من أجل تطوير اللعبة.